國內今(9)日新增40263例本土病例，確診數已經連2天下降，引起PTT網友熱議，不少人好奇，數字開始收斂，是否代表疫情高峰已過，甚至有人直呼「穩了」、「準備慶祝」，不過有內行人點出關鍵原因直呼別傻了，甚至直指，連母親節一堆人沒去採檢都還能確診破4萬，未來幾天恐怕更不樂觀。

本土確診連2天下降！今+40263 添12死、新北增14179例最多

有網友在《PTT》指出，5月7日本土病例新增46377例，5月8日新增44294例，今天新增40263例，已經連續2天確診數下降，直呼「應該是穩了吧？」甚至好奇「新台灣模式」是否真的成功了？貼文一出引起兩派網友論戰。

看到確診數連2天下降，不少網友紛紛留言「穩了」、「穩，下降好多」、「收斂！」、「走下坡了」、「高峰過了？」、「穩了啦」、「防疫大成功」、「持續下探」、「穩到爛」、「穩到不行」、「明天跌破4萬」、「準備慶祝」。

不過也有另一派網友點出關鍵原因反嗆，假日篩檢量本來就會比較少，而且很多人都去過母親節了，根本沒時間篩檢，加上醫療量能到頂了，快篩又買不到，人數當然下降，擔憂未來幾天恐怕更不樂觀，直呼「別傻了」、「母親節聚餐沒空驗吧」、「一堆人快篩陽直接不通報在家隔離，穩個X！」、「根本黑數一堆了吧」。

指揮官陳時中今天在疫情記者會中表示，由於前兩天剛好是星期六、母親節，可能導致連續兩天確診數往下降的放假效應，應該是稍微低估的一個量，還是要再觀察兩天才能確定疫情的情況。