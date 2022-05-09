啦啦隊女神壯壯（沈立心）外型甜美身材火辣，個性活潑直率給人親民熱情的印象，是不少人心目中的女神；她從《國光幫幫忙》出道後，搭上中華職棒啦啦隊熱潮，擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前則是樂天桃猿Rakuten Girls團長。今(9)日下午發生6.1級地震，壯壯正好要發文分享辣照，怎知被地震一晃忘了要寫什麼，但她露出的泳裝背殺超狂屁股蛋，以及正面高衩美腿加深溝雪乳，仍讓粉絲暴動。

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壯壯今(9)日下午正要發文分享美圖，怎知14時23分東部海域一記6.1級地震來襲，地牛翻身把她震得忘了要寫什麼，只好問候大家：「準備發文的時候，來了一個大地震，所以…我剛才要打什麼？ #只好問大家還好嗎」；畫面中她穿著細肩帶連身式泳裝，背後設計呈V字形，豐腴渾圓超狂屁股蛋全都露；第二張照片轉至正面，開高衩的逆天修長美腿也很有看頭，前胸雖只淺淺露出UU事業線，整體美感已讓粉絲大飽眼福。

壯壯連身式泳裝背後設計呈V字形，豐腴渾圓超狂屁股蛋全都露。（圖／取自壯壯IG）

好友夏乙薇眼冒愛心回：「哈哈哈哈 不管妳打什麼我的目光都只會看到這個誘人的屁屁」，巫苡萱：「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 屁屁無敵厲害」，林采緹：「沒關係 看你照片一切都好了」；網友暴動喊：「震爆」、「打什麼都不重要了 有這樣的美照足矣」、「寶貝太辣」、「重要的是：壯壯，好美唷」、「越來越期待寫真集了」、「翹臀女神」、「大地之母被妳的美嚇到震了一下」、「完美」，6小時近萬人點讚。

壯壯的逆天修長美腿很有看頭，淺露事業線也讓粉絲大飽眼福。（圖／取自壯壯IG）

壯壯除了以啦啦隊女神在球場邊活躍，其實還一心向學，目前在輔仁大學就讀體育管理碩士班學習體育行銷，預計今年將可拿到碩士學位。總是甜美可人的壯壯，還不吝自爆她過去食量超級大，曾經一餐吃掉80顆水餃，直到透過運動並控制飲食後，才瘦出現在這身完美身材。