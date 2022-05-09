2022桃園市長選舉，藍營會派誰出戰？最新民調顯示，國民黨台北市議員羅智強以24. 3%支持度比29. 0%，輸給民進黨籍衛福部長陳時中4.7個百分點，但以25. 8%贏過民進黨立委鄭運鵬的22. 9%。陳時中與國民黨立委魯明哲相比則已被「逆轉」，魯支持度27. 6%，陳26. 3%。媒體人韋安直言，以此勢頭，羅有可能在未來民調中成為「黨內第一」，而陳選台北市長的機會可能「黃了」，連轉戰桃園也可能出現變數。

韋安今(9日)在臉書全文轉貼其在媒體《NOWnews今日新聞》文章，韋安表示，根據民調機構「聯合行銷研究公司」5月3至6日針對桃園的民調數據顯示，隨著這波疫情海嘯來襲，陳時中在當地的民意支持已「盛況不再」，不再像以往「一枝獨秀」，呈現急劇下跌。藍營的羅智強，則在與黨內人選相比中快速爬升。

該民調顯示，陳時中與黨內人士相較依然領先、排名第一，支持度依序為陳時中25. 5%，林智堅12. 0%，鄭運鵬11. 6%。但是與國民黨立委魯明哲相比，已出現「逆轉」，成為魯明哲27. 6%，陳時中26. 3%。

韋安進一步指出，連民進黨執政縣市的基隆市長林右昌都批評，快篩試劑實名制一定要改，否則有更多民怨，當同黨同志都開始「逆時中」，陳時中的政治行情可見一斑，繼續選台北市長的機會可能「黃了」，連轉戰桃園也可能出現變數。

桃園選情在藍營方面同樣出現了巨變。在1個月前，被黨中央「嫌棄」和認為「很弱」的羅智強，在同一份民調中，已經由原本的第三躍居為第二。在最新民調中，藍營桃園市長潛在人選，民意支持度分別為魯明哲20. 6%，羅智強18. 2%，而兩人的差距在誤差範圍以內。此外，雖然羅智強仍以24. 3%比29. 0%，輸陳時中4.7個百分點，但已以25. 8%贏過民進黨立委鄭運鵬的22. 9%。

但是，韋安也不諱言表示，即使羅智強的民意支持在短時間內快速攀升，以此勢頭，有可能在未來民調中成為「黨內第一」，但羅想要獲得黨內提名的機會，仍然叵測未定，因為他的「空軍」若無法與「陸軍」銜接，恐怕會選得很辛苦。