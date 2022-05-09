為推廣循環經濟理念，日本JINS眼鏡今年起發動「廢鏡新思」計畫，號召消費者將廢棄眼鏡，投入門市回收箱，藉此推廣循環經濟理念，落實對環境友善責任，目前已超過1.6萬支回收眼鏡，並攜手生態創作藝術家李翊楷打造成近2公尺高的「破鏡重生-哥吉拉」全台巡展。

JINS總經理邱明琪指出，活動開跑短短一周就回收到近千支眼鏡，首月達到七成目標量，活動截止統計，更是回收到目標量兩倍的廢棄眼鏡，同時也收到顧客支持反饋，主動詢問廢鏡新思活動內容，廢鏡新思活動是第一步，未來還會持續深耕SDGs領域。

首度與JINS合作的生態創作家李翊楷則強調，第一次運用眼鏡來創作，與過去擅長使用的素材不大一樣，需要調整一些製作手法，但結合資源再利用的概念可以喚起大眾對永續消費的重視；「破鏡重生-哥吉拉」開展首站進駐台北大稻埕貨櫃市集為期一個月，為喚起民眾對永續的認知與反思，計畫於北中南進行巡展，目前正積極與各地方縣市洽談。