民進黨立委王美惠認為，李鴻鈞的黨籍一直變來變去，但唯一不變的是對民進黨不友善的攻擊言論。（摘自王美惠臉書）

蔡英文總統提名親民黨祕書長李鴻鈞擔任監察院副院長，總統府於今（9日）送交咨文，咨請立法院行使同意權，立法院民進黨團總召柯建銘表示，李鴻鈞人事案5月底前會完成。民進黨立委王美惠卻持不同看法，她說，李的黨籍一直變來變去，但唯一不變的是對民進黨不友善的攻擊言論，應該都還有其他更適當的人選。

王美惠稍早透過臉書表示，監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉、審查權。在許多議題上，都必須依賴監察院進行公平、公平的調查。前年6月，曾傳出擬提名國民黨前台東縣長黃健庭，擔任監察院副院長一職，當時就無法認同，怎能讓充滿爭議的人士，擔任如此重要的職位。

王美惠說，親民黨李鴻鈞被提名擔任監察院副院長。李雙棲於國民黨和親民黨，曾分別以這兩黨黨籍擔任立委。黨籍一直變來變去，但唯一不變的是對民進黨不友善的攻擊言論。

王美惠說，李鴻鈞曾抨擊民進黨用奧步選舉，也曾指稱民進黨執政後權力腐蝕，這些中傷言論言猶在耳。因此對此項提名案，是否會行使同意權，同意讓這樣的人士，擔任監察院副院長，自己仍需要再深思熟慮。監察院副院長身負重責，瞭解人選超越黨派的重要性，不論是民進黨內或者是無黨籍人士，應該都還有其他更適當的人選。