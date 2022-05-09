台新金控公布4月自結稅後淨利5.2億元，累計前四個月稅後淨利26.6億元，每股稅後淨利（EPS）0.18元。

台新金控表示，各子公司獲利方面，台新銀行4月稅後淨利7.6億元，累積前四個月稅後淨利39.8億元。因核心業務獲利動能持續穩健，銀行淨利收較去年同期增加，但投資收益受金融市場波動影響，整體損益較去年同期衰退。資產品質仍維持穩健，截至4月底逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率992.83％。

台新金控指出，台新證券4月稅後淨利0.4億元，主要是證券市場指數下跌，及交易日均量較上月減少，使得營業證券處分與評價利益下降，及經紀相關手續費收入減少。累計前四個月稅後淨利2.5億元，因國際情勢變動、證券市場指數下跌，且成交量較去年減少，使得經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽4月稅後淨利1.5億元，因新台幣貶值影響致兌換利益增加，累計前四個月稅後淨利14.8億元，主要因投資資產配置調整實現處分利益，及受新台幣貶值影響，使得兌換利益增加，整體獲利表現優於去年同期。