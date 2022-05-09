藝人賈永婕去年在疫情期間，主動號召各企業、演藝圈好友送愛心餐、捐贈醫療物資等善舉，被全民封為「防疫女神」，眼見本土確診數再飆高，賈永婕和小S一起採購1萬6個N95口罩給北醫和萬芳醫院，暖舉再度受到推崇。

賈永婕今（9日）晚間在臉書PO文表示：「今天早上接到醫護人員的需求目前急需N95口罩增加自身的防護！」尤其北醫即將支援明天將啟用的木柵捷運機場停車場的大型篩檢中心，她立即連絡N95廠商，在企業好友的協助下，順利搶到本要出貨到澳洲的急單，提供給台灣的醫護人員更好的防護。

接著，賈永婕又連絡公益鐵咖小S，兩人分別認購10箱、共16000片N95口罩，賈永婕搬了10箱送到北醫，另外10箱也在廠商的幫忙下送到萬芳醫院。

最後，賈永婕引用于美人臉書的貼文，「我們不要棄守，不要被黎明前的黑暗打倒！我們一定要互相守護！」，並為台灣醫療人員打氣、加油；許多網友看到賈永婕和小S的愛心，紛紛留言讚嘆：「比衛福部部長還像部長」、「人美心更美」、「真的是防疫女神，當之無愧，那裏需要，就往那裏衝」。