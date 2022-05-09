近期西方國在大陸疫情多點爆發之際，呼籲中國放棄清零政策，法國媒體與專家對此也有不同的看法。中國駐法國大使盧沙野為此接受歐洲華文媒體採訪時表示，法媒與部份學者對中方防控措施持續冷嘲熱諷，形成法國主流聲音，他們關心的不是中國人民的生命、健康和經濟社會發展，而是想看中國的笑話。他強調，這人的心理上是盼望中國的「車諾比時刻」早日到來。

陸媒《觀察者網》引述盧沙野的專訪稱，堅持動態清零是符合中國國情的科學選擇。巴斯德研究所流行病學專家阿爾諾．豐塔內（Arnaud Fontanet）曾表示：「中國人均重症病床數量比法國少2倍……如果病毒蔓延，醫療系統可能很快面臨飽和。必須最大限度降低人員流動，限制病毒傳播風險。」

盧沙野說，中國人口是法國的20倍，如果按法國的比例發生確診和死亡病例，一定會釀成不可想像的災難。即便對這一點心知肚明，一些法媒和學者仍在鼓動中國放棄動態清零。假如中國政府聽從他們的建議，當中國確診病例和死亡病例數量激增時，同一批人恐怕就會轉而指責中國政府不負責任、草菅人命。他們關心的不是中國人民的生命和健康，而是想看中國的笑話，等著盼望中國的「車諾比時刻」早日到來。

他指出，傳播此類論調的人，有的是不瞭解情況，也有人是故意散佈假消息。中國全程接種疫苗人數約占總人口的88%，而法國的比例是80%左右。中國民眾接種加強針比例約為53%，與法國55%的水平差不多。所謂中國疫苗接種率低、落入清零陷阱的說法與事實不符。

對於有些西方媒體讚揚台灣的防疫表現，盧沙野表示，只要對近期台灣疫情形勢稍加關注就知道其防疫表現並不好。台灣確診病例連續多日新增破萬，醫療系統開始不堪重負，面對愈演愈烈的疫情，台灣當局選擇全面「躺平」。據台灣衛生主管部門預測，疫情將在5月中下旬達到高峰，預估日增超過20萬，死亡人數超過1萬人。得益於動態清零措施，上海單日新增病例連續多日明顯下降，目前每天只有幾百例。台灣和上海到底哪個防疫效果更好，自有公論。

盧沙野指出，法國主流媒體和公共輿論空間，有些人一提到中國就表露出根深蒂固的意識形態偏見甚至仇恨。事實上，中、法分處亞歐大陸兩端，既沒有地緣政治矛盾，也互不構成安全威脅，本應相安無事。那些成天想著詆毀、教訓中國的人應該捫心自問：他們這麼做有什麼必要？不要忘了，1根手指指向中國的同時，還有3根手指指向自己。