全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）9日公布自結4月合併營收達5.12億元，月減18％、年減20.61％；累計2022年前四月合併營收23.01億元，年減8.69％。巧新表示，雖部分品牌車廠因受到國際情勢影響，調整生產步調，使得部分新車款客製化輪圈訂單有遞延出貨情形，造成4月合併營收表現不如預期。

然主要歐美超跑、豪華品牌車廠客戶，仍持續保持穩定的出貨表現，從在手訂單來看，包括Jaguar Land Rover、Porsche、BMW Group、Lexus及Mercedes-Benz等2022年度預視訂單皆有明顯的提升，將助力公司產能稼動率保持在良好水位。

巧新進一步表示，公司多年來專精於鍛造輕量化鋁合金的汽車零組件產品，為台灣唯一一家可一條龍從研發、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，以創新的開發設計能力、精工細琢的鍛造工藝技術、嚴謹測試與品管、穩定的產品品質與供貨量，深獲超過國際超跑及豪華品牌車廠客戶高度信賴與肯定。

近期巧新憑藉BMW ALPINA B4 Gran Coupe車款的客製化鍛造鋁圈，能人巧匠的工藝技術，深獲BMW的御用改裝廠ALPINA高度讚譽。

20輻輪圈設計，長期以來一直是ALPINA的商標，此次Gran Coupe車輪設計最顯著兩大特點，包括一.輻條急劇向內轉彎，二.外部輻條輪廓通過鑽石切割突出，藉以可進行銀色或碳灰色的噴塗，讓輻條顯得更加精緻、立體。

ALPINA工程師Buchloe以「引人注目」詞彙，來重新詮釋Gran Coupe永恆優雅的輪圈設計，更在官方網站上大秀巧新（Super Alloy Industrial）鍛造工藝技術的製造過程，凸顯巧新客製化輪圈媲美精品LV精湛工藝的美譽。

ALPINA更指出，Gran Coupe選擇採用鍛造鋁圈，生產時間是鑄造輪圈的許多倍，然鍛造輪圈的材料堅固，且具設計自由度、輕量化，相較一般多輻設計的鑄造輪圈幾乎要輕30％，減少輻條和連接件的體積。

巧新指出，新ALPINA CLASSIC輪圈，其複雜的設計，光是每顆鋁圈在銑削輻條，就需要耗時約七個小時，更何況從重達60公斤的鋁錠壓製坯料，進行數小時的熱處理，以減輕材料中的硬力。銑削後，再對輪圈進行塗裝、鑽石切割，並用透明壓克力塗層再次密封，最終讓每顆輪圈僅重約12公斤，不僅再次證明公司多年來所積累精雕細琢的工藝技術，也幫助車廠接軌輕量化、節能減碳，符合ESG新趨勢。

展望2022年第二季營運，巧新維持審慎樂觀看法。公司持續密切關注國際局勢變動所帶來的不確定性風險，但受惠於包括Jaguar Land Rover Range Rover Sport、Porsche Macan及Mercedes-Benz Maybach等在全球市場展現良好的銷售表現，帶動公司客製化輪圈需求明顯提升。

另日系豪華車廠Lexus LX等新車款訂單加入生產計畫，暨ESG趨勢推進再生鋁圈的接單動能，良好的訂單能見度及穩健的出貨力道，在成本費用控制得宜、美金升值挹注、生產效率與訂單結構優化下，有助今年整體業績與獲利表現，仍有機會繳出亮麗的成績單。