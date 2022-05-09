糧食價格飆漲 墨西哥4月通膨率創21年新高 22:032022/05/09 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥9日公布4月消費者物價指數（CPI）年增7.68％，創下21年來最大通膨率，主因是食品及飲料價格年增將近13％。排除波動劇烈的食品及能源價格後，4月核心通膨率也高達7.22％，令外界預期央行將在12日決策會議後宣布升息2碼。墨西哥政府連月來持續提供汽柴油補助，近日更將抑制食品價格漲幅。 食用油飆漲重創非洲 全球食品價格 從歷史高位小幅下降 #通膨率 #食品 #墨西哥 #糧食價格 #飆漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》能源、食品價昂 韓4月物價飆13年半新高 09:422022/05/03 財經 《國際產業》看好美洲車市 日產7億美元再押墨西哥 10:022022/05/05 財經 松園 推急速冷凍麵系列新品 04:102022/05/05 產業特刊 墨西哥國會拒能源控管 04:102022/05/01 產業特刊 火勢助長野火 美新墨西哥州數千居民準備撤離 13:152022/05/02 國際 三電商殺紅眼 搶母親節商機 04:102022/05/02 產業．科技 英將取消福島食品輸入管制 日英領袖將安排試吃 20:282022/05/05 國際 歐企CEO：歐洲衰退危機醞釀中 04:102022/05/07 全球財經 《食品股》產品多樣好獻禮 佳格搶攻母親節商機 13:082022/05/07 財經 「老媽家」冷凍食品 Q2推韓式料理五味拚業績 21:342022/05/06 生活 《美股掃瞄》鮑爾撇升息3碼 美股全面飆漲(2-2) 09:222022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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