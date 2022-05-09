墨西哥9日公布4月消費者物價指數（CPI）年增7.68％，創下21年來最大通膨率，主因是食品及飲料價格年增將近13％。排除波動劇烈的食品及能源價格後，4月核心通膨率也高達7.22％，令外界預期央行將在12日決策會議後宣布升息2碼。墨西哥政府連月來持續提供汽柴油補助，近日更將抑制食品價格漲幅。