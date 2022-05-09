教育部提出國高中以「九宮格」座位進行匡列防疫，引發學生及家長反彈。宅神朱學恒直言，會用這種方式規範學生上課的人，不是自己沒有小孩，就是沒讀過國高中，他更指出，規定的改變讓基層人員無所適從、亂成一團，「難道這不是同一個病毒嗎？」

教育部7日公布新的停課規定，國高中學生因已有較完整的疫苗覆蓋率，因此取消全班性暫停實體課程方式，規畫以確診個案長時間相處的鄰近九宮格同學進行匡列，實施3天「防疫假」停止到校 。

對此，朱學恒今(9日)在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，任何會用九宮格規範國高中生上課的人，「要嘛自己沒小孩，要嘛沒有讀過國高中」。國高中的小朋友上課還會自己換座位，「畫一個九宮格，是在跟我開玩笑嗎？」且下課時要不要上廁所？會不會去販賣機買東西？

朱學恒指出，教育部根本不知道第一線狀況，現在狀況是，基層沒有辦法適應情況不停的變化，很多規定在5月8日修改了，但難道這不是同一個病毒、同一個預防趨勢嗎？

朱學恒直言，才不到兩周的時間，居家隔離、要不要匡列和電子圍籬等政策，改到問第一線的人都不知道，現在已經一團亂，「指揮中心能不能深吸一口氣，停下來仔細看一看，到底現在基層是什麼狀況？」