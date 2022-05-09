戰車「騎上」分隔島，交通號誌慘遭攔腰撞斷。

今(9)日凌晨5時許，國軍戰車經過新竹縣湖口鄉八德路，有輛戰車疑似操作不當，「騎上」中央分隔島，並撞斷交通號誌桿，被路過民眾拍下PO網，引起網友熱烈討論，戰車撞斷交通號誌桿影片也曝光了。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，今(9)日凌晨5時許，有輛戰車疑似操作問題，直接「騎上」中央分隔島，並撞段交通號誌，因事發地點距離裝甲兵學校，僅500公尺，他也在貼文寫下「裝甲兵學校外的電線桿又被戰車撞斷嘍」。

戰車「騎上」分隔島影片也曝光了，影片中可以見3輛戰車經過，唯獨最後一輛要經過時，突然車頭翹起，直接撞上交通號誌桿，該戰車車頭又往下搖晃了一下緊急煞住，被撞的交通號誌桿攔腰折斷倒在地上。

陸軍CM11戰車今（9日）清晨因操作不慎，撞上新竹縣湖口鄉八德路的交通號誌桿。（翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

網友紛紛留言表示「是不是邊開邊用手機」、「下次要撞測速照相器哦」、「裝甲兵欠訓練還是酒駕」、「其實駕駛想退伍啦」、「當不完的兵的啦」、「把戰車當成阿斯拉在開嗎」、「危險駕駛」、「三寶駕駛兵」。

對此，陸軍第六軍團指揮部表示，所轄584旅乙輛CM11戰車，今（9）日清晨執行戰備訓練任務期間，行經新竹縣湖口鄉八德路段時，不慎撞及中央分隔島交通號誌燈桿，單位立即聯繫新竹縣政府管理單位修復，並通報警方鑑處。

第六軍團對於造成用路人交通不便，深感抱歉；單位將檢討事故發生原因，並持恆強化所屬行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維行動安全。