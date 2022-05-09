性學博士許藍方擁有亮眼外型及清晰口條，她經常在YouTube頻道暢聊性愛、兩性關係與衛教議題，讓高學歷的她火速打開知名度，還因此被封為「最美博士」。昨(8)日母親節許藍方應景地公開與媽媽的合照，被大讚母女都有高顏值；但娘親嫩照部份意外曝光老爸的八字鬍照，引來爹親大人抗議，許藍方今(9日)特地補發爸媽的結婚喜宴照，畫面中可見爸爸白淨臉面的帥氣顏值，但媽媽的濃妝則讓她驚呼「素顏較好看」。

許藍方今(9日)緊接著母親節又發一組懷舊照，照片一是爸媽結婚時與爺爺的三人合照，照片二則是剛出生不久嬰兒時期被戴上博士貌的嫩樣，照片三曝光了她國小時代的短髮清純顏值。她寫道：「爸爸突然傳照片給我，他可能不滿意我昨天發的那一張他有八字鬍，這張是爸爸和媽媽結婚當天，他沒有留鬍子」，她話鋒一轉虧起媽媽的婚禮妝：「媽媽怎麼化妝起來好可怕還是素顏比較漂亮；有八字鬍的是我的爺爺，媽媽的爸爸，好想念在天堂的爺爺」，爸爸抗議的八字鬍掛在婚禮時的爺爺臉上，造型與《我愛紅娘》名主持人田文仲略有三分神似。

許藍方曬出媽媽(左)與爸爸(中)結婚照，右為爺爺。（圖／取自許藍方IG）

許藍方從懷舊照談到她的造型與成長史有關：「我從小沒留過長頭髮，媽媽說女生不要花時間打扮，要把時間拿來唸書和閱讀，因為外表是父母給的不關我的事，我該在乎的不是外在。 #所以當我有自主權開始就沒有剪短過直到前幾年」；她自虧：「以上這段話造就了一個不會打扮又邋遢的女人，我個人認為教育非常重要，但其實也不用太絕對，剝奪小孩某些慾望或學習的權利，後果往往都很極端，活生生的例子就在你們眼前，我個人認為這不是很好的榜樣。」，以她的成長經歷闡述了均衡發展的重要性。

許藍方幼幼照，頭戴博士帽。（圖／取自許藍方IG）

她還是稱讚媽媽給予的開明教育方針：「我仍然感謝母親對我的教育，畢竟她留下了我覺得最重要的一件事，就是『對未來的選擇權』，媽媽只留下一句話：『好壞我都說給你們聽，你們自己選擇，人生是你們自己的，手腳長在自己身上，沒有人強迫得了你，但你也要為自己所有的決定付出所有的責任。』」，她最後感性地說：「很感恩老天爺爺讓我當爸爸媽媽的小孩 #時間過很快珍惜每天的相處和身邊的人」。

許藍方國小時的短髮清純模樣被網友大讚。（圖／取自許藍方IG）

網友讚道：「爸爸帥氣(笑)」、「博士從小美到大」、「短髮也很美呀」、「笑容跟小時候一樣耶」、「爸爸很俊欸 這家人基因太好」、「漂亮」、「博士真的隨便穿都好看啦」、「博士也遺傳到了媽媽的美麗基因」、「國小就很美耶，坐我隔壁的話，一定讓妳越線」。