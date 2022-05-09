2015年12月，上百名iPhone 4S用戶集體控告蘋果（Apple），指控蘋果當時釋出的作業系統IOS 9，讓iPhone 4S速率明顯下降，且疑似有意降速。如今，蘋果已經同意和解，願意撥出2000萬美元（折合新台幣約6億元）的賠償金，向受影響的用戶支付每人每台裝置15美元（折合新台幣約447元）的賠償。

綜合AppleInsider、MacRumor報導，一群來自紐約、新澤西的iPhone 4S用戶指控，蘋果虛假宣傳IOS 9作業系統與iPhone 4S兼容性；當他們更新到IOS 9後，發現效能明顯變差，所有操作回應都變得更慢。

經過6年纏訟，雙方達成和解，蘋果需撥出2000萬美元賠償受影響的iPhone 4S用戶，不過前提是，這些用戶需要提交一份資料佐證手機性能確實變差，之後才能獲得賠償金。

不過與最初協議內容不同的是，蘋果公司僅需支付每人15美元的賠償金，折合新台幣約447元，與起初500萬到1500萬美元的賠償金相差甚遠，而這15美元的賠償金，則是以iPhone 4S二手市場的價格而定。