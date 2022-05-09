出席李應元紀念音樂會 蔡英文：政治人物的典範。（民進黨提供）

為感念前駐泰代表、前民進黨祕書長李應元為民主奉獻，蔡英文總統今晚出席在國家音樂廳舉辦的「映火紀念音樂會」，與李應元各方好友一同向他緬懷、致敬。蔡英文表示，李應元的人生很精采，留下的不只是著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。

紀念音樂會由鳳絃樂集主辦，民進黨中央黨部協辦，包括李應元夫人黃月桂、前副總統陳建仁夫婦、文化部長李永得、科技部長吳政忠、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人都出席。

音樂會曲目包括白鳥、《泰依思》冥想曲、流浪者之歌，作品20、望春風、A小調鋼琴三重奏「紀念一位偉大的藝術家」第一樂章「悲歌」、化作千風、出外人、上美的花、嘸通嫌台灣、永遠的故鄉、燭光、濁水溪溪水濁、父親的祈禱、伊是咱的寶貝等具有紀念意義的樂曲。

蔡英文表示，2021年11月11日，正值盛年的李應元離開了我們，台灣失去了一位好人才，許多人失去了一位好長官、好夥伴，她也失去了一位好戰友。

她說，李應元一生擔任過許多公職，不論是立法委員、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署署長，或駐泰國代表，在任何職務上，他都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

蔡英文表示，李應元最為人津津樂道的，就是「處事圓融、善於協調」，他在2004年民進黨副祕書長任內舉辦的「228百萬人手牽手護台灣」活動，充分展現出這項特質。當時，北起基隆市和平島、南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，全台超過200萬民眾參與，一起站出來牽起手。

她說，這個活動要辦起來不簡單，從中央到地方，需要協調的事項不勝枚舉，經過李應元南北奔波，多方溝通協調，最後成功寫下歷史，讓國際看見我們守護台灣的決心，也讓大家留下了滿滿的感動。李應元的人生很精采，留下的不只是著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。

這場音樂會演出的都是李應元喜歡的曲目，蔡英文認為，這些歌曲經過時間的淬鍊與世人的傳唱，成為一代經典，也讓大家在旋律中懷念李應元的身影，在歌聲中回憶他的笑容。「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中」。