普丁勝利日演說

俄羅斯「勝利日」閱兵儀式於莫斯科當地時間9日上午10時（台灣時間下午3時）左右登場，開場總統普丁（Vladimir Putin）強調軍隊正在為國家未來而戰，以捍衛侵略行動為軸，將俄烏戰比擬二戰。戰略專家分析整場演說似乎不符合眾人期待，聽完讓他直呼「就這樣？」，認為普丁似乎對戰爭「完全沒想法」。

Just read this translation of Putin’s speech. Reaction—that’s it? Completely out of ideas. Either doesn’t now understand the reality of the situation in Ukraine, or wilfully ignoring it. https://t.co/V2v318g3q9 — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) May 9, 2022

根據CNN報導，早前外界推測普丁在勝利日當天可能釋出2項可能恫嚇，要麼會正式向烏克蘭宣戰，要麼把這場3個月的仗打完。儘管普丁將入侵藉口歸咎於北約及西方各國，稱「他們準備在頓巴斯地區展開懲罰行動來掠奪俄國的歷史版圖。」然而，普丁卻沒提供任何關於勝利的定義，和延燒戰況的想法。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of Saint Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）聽完演說隨即在推特寫下「就這樣？」他表示，「演講暗示了普丁可能根本不了解烏克蘭現況，或是他裝沒看到。」進一步提到，演說中的用詞相當沒意義，今天若表明了不宣戰、不增兵，那才是重點。俄羅斯想要打一場持久戰，就該有具體的整兵步驟，要不然只是在烏克蘭領土上浪費時間。

What rhetoric Putin used in his speech is immaterial. If he didn’t declare war, or a general mobilisation, that’s what important. Without concrete steps to build a new force, Russia can’t fight a long war, and the clock starts ticking on the failure of their army in Ukraine — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) May 9, 2022

以下為普丁部分致詞：

「俄羅斯是一個與眾不同的國家，永遠不會背棄祖國的忠誠，對信仰、傳統價值觀的熱愛、先人的禮節、民族文化的尊重。」

「記住與俄為敵的人，試圖利用恐怖份子對付我們、分裂同志，他們延續二戰歷史的恨，助長俄羅斯恐懼症。」

「民族戰士我們齊心並肩作戰，就像兄弟一樣，俄國的強大如此堅硬不摧。」