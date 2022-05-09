新加坡建國總理李光耀生前針對國際政治局勢提出許多看法和預言，其中一些已被驗證，另一些則仍待事情演變。前國民黨立委林郁方表示，自己曾在前駐新加坡代表邱進益的牽線下和李光耀本人見面，李光耀的魅力和思緒令他印象十分深刻；林郁方也說，他並不認為中國大陸會在俄烏戰爭中配合俄羅斯。

林郁方9日在政論節目《新聞大白話》中表示，邱進益大使還在新加坡時，曾幫包括自己在內的幾位國民黨立委，安排過一次和李光耀的聚會，當時李光耀剛動完手術，「我有見過其他國外政治人物，沒有看過一個人像李光耀有魅力、思緒清楚，回答問題一秒鐘都沒想就回答」。

李光耀曾提到中國將崛起，但美國仍然是強國，對於李光耀的預言和看法，林郁方則說，自己並沒有反對的理由。他指出，有很多民進黨支持者認為中國大陸一定會被美國給整垮，不過，中國大陸駐美大使秦剛日前接受美國《富比世》雜誌訪問時，從頭到尾語氣非常溫和，強調的就是全世界都陷入不景氣，中美要合作讓經濟復甦。

林郁方說，在俄烏開戰的第二天，他就在智庫的研討會上表示，自己並不認為中國大陸會配合俄國，中國大陸會先讓子彈飛，民族性不一樣，俄國人是勇往直前不回頭，中國人則比較溫和壓抑，現在中國大陸在悄悄調整政策。