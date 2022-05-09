美國西岸港口碼頭工人與貨物裝卸公司本周將展開勞資合約談判，在供應鏈中斷超過兩年，且美國通膨站上40年新高紀錄之時，談判順利與否對美國經濟的影響將甚於以往。

國際碼頭及倉儲工會（ILWU）與貨物裝卸公司，預計10日在舊金山舉行合約談判，本次勞資談判攸關美西29個港口的2.24萬名勞工，其中包括美國最繁忙的進口門戶南加州的大型港口。

過去的港口勞資談判不乏失敗經驗，導致港口運作嚴重中斷和商品進出口延誤，但今年承受的風險高於往年。疫情引發的供應鏈中斷已經長達兩年，斷鏈抑制工廠生產、打擊零售銷售，並將美國通膨推上40年高點。

雖然美國港口擁塞情況出現好轉，但航運產業主管表示，貨運網絡依舊脆弱，談判可能引發緊張，而美國即將進入夏季購物旺季，港口將再次湧進大批進口貨物。

太平洋海事協會（PMA）主席麥肯納（Jim McKenna）表示，若是外在因素讓供應鏈中斷惡化，將會是一場大災難。麥肯納將代表資方與勞方談判。

ILWU國際主席亞當斯（Willie Adams）在公開信寫道，工會尋求的是能保護與尊敬美國優質工作和進出口商的合約。

美西港口談判的影響層面廣泛，從美國玩具和家具等各種產品的進口商，以及農產品和其他商品的出口商，因為美國四成海運商品是由西岸的29個港口進口，而且過去談判破裂曾造成貨物運輸嚴重癱瘓。

外界預期碼頭工人會要求提高薪資和福利，並限制使用自動化貨物裝卸設備。產業官員和觀察家表示，本次談判工會處於有利地位，工會勞工在疫情期間處理創紀錄的貨物量，航運業者近年大發利市，不能哭窮歸避勞工要求。此外，工人還有白宮奧援。若是協商陷入僵局，白宮有權介入。