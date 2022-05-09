解碼才能找到鑰匙！有名男子在臉書發文，他表示停車去買東西，回到車旁時，發現「13字密碼」的紙條，其內文為「請記車火子得鑰熄車箱匙丟了」，讓他猜不出文意上網求救，網友一見大讚貼紙條的人「這個人也太好心，直接寫又怕被有心人看到」。

一名男子在臉書社團「爆系知識家」發文，他表示停車去路邊買個東西，回來時機車被貼上一張「13字」紙條，其內文為「請記車火子得鑰熄車箱匙丟了」，左看右看、上看下看，都無法猜出文意內容，因此，上網求助網友幫忙解答。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我覺得這個可能是在考試」、「真的太難了，我看到下面留言才知道答案，真的長知識」、「傳說中的貪食蛇留言」、「這個人的思緒很跳哦，一般人跟不上」、「雖然凌亂卻又不影響閱讀，這就是中文的奧秘」、「這一定是什麼神秘的密碼」。

另外有網友大讚留紙條的好心人，「為善不欲人知，要提醒車主鑰匙幫他放車廂裏，又不想讓他人知道產生竊意，拼湊式跳躍寫法」、「這個人也太好心，直接寫又怕被有心人看到」、「車主需自行解碼後才能找到鑰匙」、「好心人預防宵小的另類做法」、「他肯定是想透露什麼訊息，應該沒那麼單純的」。