Ansys（NASDAQ: ANSS）與BMW集團（BMW Group）將擴大合作關係，創造首個特別符合ADAS和自動化／自駕開發驗證安全原則的端對端工具鏈。透過本次合作，BMW集團將運用Ansys功能成為首批提供Level 3（L3） 高度自動化駕駛給消費者的汽車製造商之一。本次合作是快速因應ADAS和自駕車（AV）系統可靠度議題，以大幅加快上市時程的關鍵。

無人駕駛技術涉及高度複雜的系統，帶給汽車廠商無數挑戰，包含建立和維護地圖、模仿人類互動、克服天候狀況和設計法規、以及管理網路安全。汽車廠商要達成L3功能，必須建立以數據為基礎的詳細安全個案，這些數據應來自執行超過數百萬哩的明確定義測試，才能瞭解AV系統運作方式。

BMW集團的工具鏈將導入Ansys軟體解決方案，該工具鏈定義測試計畫、執行先導測試、並收集和匯編數據關鍵系統資訊。工程師可運用Ansys軟體功能，更快達成高強健性設計最佳化並組織模擬工作流程。該軟體運用特定演算法，高效率地自動搜尋強健性最高的設計配置，有助在設計流程中盡早做出關鍵決策，以加速開發時間並減少整體專案成本。

Ansys將與BMW集團攜手合作，共同應對特定業界挑戰並開發更具擴展性的解決方案。兩家公司將相互配合，在Ansys開發軟體階段推動以更充足資訊（well-informed）為基礎的決策，讓OEM廠商和其他Ansys客戶皆可受益。Ansys可直接觀察BMW集團如何及時運用實體和模擬資料，應對關鍵設計和安全挑戰。

Ansys技術長Prith Banerjee表示：「自動駕駛是汽車產業面臨的關鍵挑戰之一。只有透過最先進的雲端原生、具擴展性、適合大量數據、開放並可延伸的軟體解決方案。該自動化工具鏈運用即時駕駛數據和Ansys模擬解決方案的延展性，改善AV應用的正確性和可靠度，並排除認知上的開發成本障礙。」

BMW集團駕駛體驗資深副總裁Nicolai Martin表示：「對我們而言，達成L3自駕是關鍵的市場區隔因素，也是展現我們在該領域高度技術創新的機會。我們將持續追求更高的舒適度、更具智慧與更便利的產品，提供客戶最安全、最有樂趣的駕駛體驗。為達到這些追求目標，我們選擇Ansys作為合作夥伴，因為Ansys具備跨多個領域的強大模擬背景，以及自駕領域統計和情境分析的工程專業知識與經驗。」