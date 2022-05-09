教育部日前放寬校園停課標準，國高中生若是確診，其座位九宮格的同學可請防疫假3天，挨轟不切實際，教育部今日在臉書補充說明，若家長考慮學生有染疫疑慮也可以請假，讓許多家長留言痛批，新停課標準全無配套規劃，把學生受教權問題丟給家長。

九宮格防疫引起家長學生反彈，教育部晚間在臉書發出QA說明，「國高中下課、體育課、跑班都不在座位上，接觸有染疫風險怎麼辦？」，解答則是「疫情期間，基於防疫目的，家長可替學生請防疫假，學校從寬認定。不納入出缺席紀錄，不扣減成績評量。」

貼文讓不少家長紛紛留言砲轟，「教育部根本沒想管！反正孩子不是他們的！」、「不扣成績，啊上課進度沒跟到你家的事」、「配套在哪？請假的孩子沒有線上課，犧牲他們的受教權，請假功課作業怎麼完成，也從寬認定嗎？」、「怕感染的家長就請假，那小孩的受教權咧？而去上課的又有染疫的可能，什麼事都推給學校和家長」。

至於是否改為遠距教學，家長們也是兩難，「可以全面線上嗎？學生群聚真是沒完沒了」、「那乾脆全部都在家，線上就沒有風險了！」、「為什麼不能線上實體同步？」、「遠距就一堆家長抗議啊」、「吵要停課線上遠距教學的家長，到底有沒有想過雙薪家庭無法請假在家的問題」。

教育部7日公布新的停課規定，國高中階段學生因已有較完整之疫苗覆蓋率，因此取消全班性暫停實體課程方式，規畫以確診個案長時間相處之鄰近九宮格同學進行匡列，實施3天「防疫假」停止到校，但逢首個上學日就遇到家長與學生強烈反彈。