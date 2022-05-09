快篩實名制上路，造成民眾排隊瘋搶，有鑑於「快篩之亂」，包括4大超商、美廉社、全聯、康是美與屈臣氏等8大通路今(9)日起也開賣每劑180元的亞培快篩，不過買氣並不如預期，律師林智群感嘆，這證明了台灣人只想買便宜的快篩，而不是真的需要。

律師林智群今天在臉書引述媒體報導指出，相較於快篩實名制各大藥局外，每天大排長龍，台北市美廉社文山興隆二店，9日上午9點開賣時並沒有出現預期中的人潮，反觀隔壁的藥局，開賣前就已經有數十人排隊。

林智群表示，100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，這證明了大家是想買「便宜的快篩」，而不是需要快篩，因為如果是真的需要，就算貴個80元也應該會去買。

對於有人可能會認為這種說法不食人間煙火，沒考慮到窮人，林智群則指出，台北市已宣布低收入戶每人補助快篩費用500元，新北市、宜蘭縣也有每戶補助500元，所以已經考慮到窮人的部分了，林智群認為，至於那些喜歡「腰巴吵」的阿伯大嬸們不是沒錢，他們只是喜歡「腰巴吵」而已。

網友則回應「台灣人就是愛排」、「不是自己自願買的，多一塊也是嫌貴！」、「本來就是夭飽吵，當初口罩也是這樣，買到後面根本沒人搶買」、「之前不準備現在又嫌貴，其實他們只想要+1元多一件啦」；不過也有網友質疑「我只想問8400億的預算去哪裡了？為什麼快篩要民眾自己買？先進國家很多都是超市免費自取快篩」。