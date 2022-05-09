歌壇天后Elva蕭亞軒近年淡出螢光幕較為低調，前陣子變得勤於更新社群動態，卻遇到愛犬Gemi病倒最後壽終的變故，讓她又調適了一段時間。昨(8日)時逢母親節，Elva分享了母姊弟三人合影的舊照，意外曝光了她青少年時代出道前的清純模樣；而蕭亞軒今(9日)則動態連發，一把將閨密蜜雪（Michelle）擁靠肩膀，雙雙沉浸在音樂中，還不忘自虧自己說話是「Chingalish」中式英語，顯見心情已經回復晴朗狀態。

蕭亞軒昨(8日)分享她的母親節貼文，並標註了她最親愛的弟弟，PO出的照片是母、姊、弟的三人合影；畫面右方可見已故的蕭媽媽年輕時的模樣，穿著淺綠套裝的她一頭及肩捲髮，還處在撫養一對姊弟成長的巔峰狀態；蕭亞軒明顯仍在青少年時期，素顏的清純模樣也相當可愛。

Elva寫道：「祝福全天下的母親節快樂」；留言區刷起愛心：「ELVA妳也要永遠快樂唷」、「一家人長得一模一樣耶，超像媽媽」、「Elva，妳也要天天快樂」、「女神」、「姊姊要開心喔」、「 姐，原來你那麼小就燙捲了(笑)」，對難得曝光的少女時代樣貌驚艷不已。

蕭亞軒今(9日)則連發好幾則影片，都是她與閨密Michelle蜜雪並肩而坐的情境，只見Elva沉浸在音樂世界裡，並用英文與對面的夥伴溝通，似乎正在聊對音樂製作的想法；但Elva自嘲自己講的都是「Chingalish」中式英語，並說自己的底線是中文按照意思翻成英文，意即還不至於到「洋涇浜」亂說一氣的搞笑程度。

好友侯佩岑回：「妳們好可愛，喜歡妳們臉上的笑容」，蜜雪回：「粉ㄆㄨˊ錯(大笑)」；網友留言：「總是那麼美，感動」、「女神」、「Elva說英文真好聽」、「美人有美英語腔」、「Elva可以考慮把多年前錄的英文專輯發出來，講英文好好聽！」，敲碗起她的英文歌來。