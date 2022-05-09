美國國防高級研究計劃局(DARPA)最近提出「下階段核動力太空引擎」的設計徵集案，目標在2026年能看到具體的熱核動力引擎飛行演示。

太空新聞(Space News)報導，這項計畫名稱為「快捷地月交通示範火箭」(Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations,簡稱DRACO)，早在一年多前， DARPA已挑選通用原子公司(General Atomics)負責開發核動力火箭引擎初步設計，然後指定藍色起源公司(Blue Origin)和洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，設計相應的太空船。

現在該計劃已走到下一階段，基於通用原子提出的核熱火箭引擎概念草案，請各科技工業集團提出具體的核動力火箭引擎，包括設計、製造和組裝。DARPA的一位發言人表示，這項計劃是全面公開的競爭，因此不僅限於曾參與第一階段的藍色起源、洛馬公司，而是廣泛徵球，提案截止日是8月5日。

發言人說，DRACO的第 2階段會頒發一個獎項，獎勵成功完成並且可以地面測試的核動力火箭引擎；然後在第3階段，將建造示範太空火箭，測試熱核火箭進行軌道飛行測試。

DARPA 表示：「熱核引擎推進系統具有類似化學火箭的高推重比，但效率是化學火箭的2~5倍。該計畫也有美國航太總署NASA的參與，以實現更高效率的地月航行任務。」

熱核火箭引擎又稱原子動力火箭，它與化學引擎最大的不同，在於推進劑不需要被燃燒，因此化學火箭引擎的氧化劑(通常是液態氧)就不需要了，這可以節省許多空間來增加燃料量。