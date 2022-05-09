35+婦女熱門接案工作排行榜。（PRO360達人網提供）

許多職業婦女們為照顧小孩回歸家庭，而重回職場全職工作卻常常面臨家庭和工作的取捨和煎熬，越來越多媽媽們也考慮以接案工作獲得成就感並兼顧家庭。接案平台調查，35歲以上婦女接案類別以「家教/講師」最為熱門，約佔32%，成為媽媽們最擅長並受歡迎的接案項目冠軍！第二名為「藝術設計」則有23%，其次是「行政/編譯」15%、「行銷企劃」12%以及「家事服務」佔比10%。而以平台上所有媽媽接案工作項目中，時薪最高的工作是「活動主持」，一小時薪水上看8,000元！

PRO360達人網董事長李倫家表示，「活動主持」，對於台風、口條、現場應變及危機處理能力等專業需求度高，因此接案費用高，有豐富經驗或有知名度者，價碼還有向上的空間。在家教類別中又以雅思、多益等英文家教收入最亮眼，時薪約2,000元，外文專長的婦女還有機會承接英文翻譯、英文口譯等案件，時薪大約3,000元，也是時薪較優的接案工作。

此外，疫情之後「藝術設計」類工作，像是多媒體設計，或「行銷企劃」的行銷、廣告顧問等案件外包的普遍性漸增，經驗豐富者時薪可達 5,000元。而「家事服務」雖然時薪低，但因為工作門檻較低，因此也在熱門工作榜中，不過若化身為居家整理師，時薪上看1,200元，也成為二度就業婦女接案時的新興選擇。

35歲的二寶媽媽Alice，原為朝九晚五的廣告業主管，產後為陪伴孩子長大選擇辭去工作，而當小孩上幼稚園後，她開始有一些自己的時間，為了還能從容地接送孩子，她選擇承接廣告投放的兼職工作，一個案件每週大約2天、每天在線上與客戶開會，和資料整理工作大約1~2小時，以時薪3,500元計算，一個月約有2.8萬元的收入，Alice期待若有餘裕，一個月接2-3個客戶，每月也有5~8萬元的收入，不輸正職工作的薪資，而彈性的工作時間讓Alice能夠兼顧工作成就與家庭。

李倫家表示，其實不只是重回職場的媽媽，包括因家庭或個人因素暫離全職工作者，或轉換跑道之際，也都可以在求職的過渡期間，先以接案工作來累積工作經驗和作品。建議有意接案者可以先上接案網站研究市場需求和行情，並整理作品集與過去經歷，再積極於接案平台、社團向發案方自薦，從原本生活中固定撥出1-2小時處理工作。若家中空間足夠，可以規劃獨立工作空間，清楚劃分家庭與工作的狀態，「從小案起步，從少量著手」，依照自己的步調慢慢熟悉工作模式與產業現況，就有機會慢慢找回自信與成就感，就算未來重返全職工作，也能無縫接軌，遊刃有餘。