台灣優質生命協會秘書長紀寶如今（9）日PCR檢驗陽性，確診新冠肺炎，雖然喉嚨痛、身體不適，她接受中時新聞網電訪時，仍以一貫喜樂的態度，正向面對。紀寶如說，她是因為三個兒子先確診，她被匡列是密切接觸者而進行居家隔離，原本今天是「3＋4」居隔期滿「出關」的日子，沒想到自主快篩時，呈現陽性反應，進一步去做PCR時，才確認染疫。

紀寶如說，她和三個兒子、妹妹和妹妹的小孩，提早在4月30日幫媽媽過母親節，當時還特別找了一家朋友開的餐廳，沒想到她的兒子首先喉嚨痛確診，接著媽媽、妹妹也喉嚨痛，她本來以為自己是唯一倖存者，結果只是潛伏期比較長，至今全家10人都中了。

她早就打過三劑疫苗，依然染疫，讓她覺得對於病毒完全沒有招架能力，只能勇敢面對，該來的總是會來的。她現在和兒子一人一室，她也還需要再隔離7天，她樂觀表示，還好她在兩周前就準備了有頭痛藥、清冠一號，今天去做PCR時，診所問她要不要拿藥，她還說不需要。她的兒子也叫外送買了許多食物，家裡物資都夠用，她說兩周前的超前部署，現在派上用場了。

紀寶如(左)是台灣優質生命協會秘書長，一直熱心公益。（摘自臉書）

紀寶如一向熱心公益，即便隔離在家仍心繫弱勢的獨居長輩，她表示，還好她在居隔之前就已經把「愛天使—獨老平安防疫箱」都送出去了，她說去年就有做，後來暫停7個月，今年4月疫情嚴重了她又開始做，而且加碼送快篩給長輩，未來她跟協會也會持續做下去。