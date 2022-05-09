台日混血藝人篠崎泫（本名篠崎翎榕）出身於前女子團體「Twinko」，女團解散後，她因為參加《娛樂百分百》的狼人殺單元而獲得矚目，持續活躍於各大綜藝節目中，被封為「狼人殺女神」。篠崎泫昨(8日)在臉書PO出了幾張照片，露出了纖細性感的小蠻腰，她雖然說自己伸懶腰的動作略顯「詭異」，但卻引起網友暴動直呼：「毫無缺點！」；她今(9日)則分享運動風路跑美圖，美尻俏臀微性感同樣引粉絲狂刷愛心。

篠崎泫昨(8日)在臉書PO出幾張照片，半身、全身照都有，她寫道：「身體健康是最幸福的事」，並說：「這裡有沒有似曾相識的感覺，一年前差不多的時候，我也在這同一個地方。純屬巧合」；當經紀人幫篠崎泫拍照時，叫她擺POSE「伸個懶腰」，讓她的纖細性感小蠻腰全見客；畫面中她身穿短版灰色上衣，搭配同色系寬鬆休閒風長褲；從雙手上舉露出的上衣下擺可見，印有字母運動內衣的美麗南半球也輕微曝光。

篠崎泫PO文時表示，經紀人讓她伸懶腰的時候，她還反問「認真？」，她認為自己伸懶腰的照片略顯「詭異」；照片一出引發網友暴動熱議：「從頭髮到衣著打扮，都與店面相當搭配」、「幸福的事除了身體健康外，還有就是能看到篠崎的美照」、「經紀人懂拍」、「最美台日混血女孩，最近又更漂亮了」、「衣服太小了！可能你長高了」、「跑出來了！」、「伸懶腰愛睏了」」、「這世上怎麼有毫無缺點的人」。

篠崎泫今(9日)則在IG分享運動風美照，只見她紮著隨性風的球球辮子頭，身穿短白T下搭緊身黑色運動褲，將俏麗美尻及勻稱的腿部線條完全展現，為6月18日的風格路跑做自主訓練；粉絲讚：「運動的陽光篠崎」、「努力加油」、「難得篠崎泫綁馬尾 要好好珍惜」、「永遠的女神」、「屁屁小而翹 蠻可愛的」、「太好看了 可以永遠愛你嗎」、「好美」、「身材太好了吧」、「真的很好奇頭髮怎麼綁的」，刷起無數排愛心。