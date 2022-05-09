中央氣象局地震報告指出，今（9）日23：35發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府東方46.5公里，位於台灣東部海域，地震深度108.1公里。各地最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣2級，台北市、新北市、苗栗縣、新竹市1級。

又震！15：45東部海域5.2地震 台東震度3級
芮氏規模6.1強震！14：23狂搖2分鐘 宜花北東3級
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