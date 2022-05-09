23：35 東部海域規模4.9地震 最大震度宜花竹2級 23:502022/05/09 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23:35 東部海域發生規模4.9地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（9）日23：35發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府東方46.5公里，位於台灣東部海域，地震深度108.1公里。各地最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣2級，台北市、新北市、苗栗縣、新竹市1級。 又震！15：45東部海域5.2地震 台東震度3級 芮氏規模6.1強震！14：23狂搖2分鐘 宜花北東3級 #地震 #最大震度 #東部海域 #宜蘭 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭＋992 五分之一是學生 預計2周內完成國小生疫苗接種 17:142022/05/09 生活 東部海域6.1地震 台電：電力設施皆正常運作 17:092022/05/09 財經 6.1地震全台有感 北捷啟動慢速巡軌 14:442022/05/09 生活 6.1強震全台有感 中捷停月台2分鐘 議會大樓狂晃 15:012022/05/09 生活 規模6.1強震 三大科學園區回報：營運不受影響 15:282022/05/09 財經 宜蘭綠博閉幕 相約2023續為世界美好盡份心力 12:152022/05/09 生活 林凱玲倒鉤破門 花蓮3連勝占鰲頭 04:102022/05/08 運動天地 花蓮2確診婦喜迎健康新生兒 淚喊：畢生難忘的母親節大禮 09:012022/05/09 生活 沖繩與那國島近海6.6地震 最大震度3 15:162022/05/09 國際 宜蘭民眾呼喊快篩試劑「夭壽貴」 乖乖在藥局排隊 12:012022/05/09 生活 啦啦隊女神地震文秀超狂屁股蛋 高衩美腿深溝網全電暈 22:022022/05/09 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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