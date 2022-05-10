坊間流傳許多食物組合，說是一起吃下肚可能引發中毒、致癌危險，最廣為人知的應該是香腸等亞硝酸鹽製品搭配養樂多，或是蔥配蜂蜜、番茄配綠豆等等。泰國7日傳出一起因食物中毒而死的意外，男子在吃榴槤時邊喝啤酒，送醫後不到15分鐘就走了，這過程也才不過2小時。

總合泰媒報導，24歲的蘇里雅·甘貢（Suriya Ngamgon）來自泰國北部南邦鎮（Lampang），在皇家空軍第32基地擔任軍官。5日晚間與女友相約外出買菜，心血來潮想吃榴槤，又順便買了2瓶啤酒要回家好好享用。死者女友表示，當時回到家，他邊吃榴槤、邊乾了1瓶半的啤酒，一切正常的躺在沙發玩手機。

「1個小時後，突然說自己頭暈、胸悶、喘不過氣，然後就沒了呼吸…」

死者父親接到噩耗悲痛不已，新冠肺炎讓他已經將近5個月沒見到兒子，明明前幾天才互相傳訊息，「他炫耀了自己釣到的魚，發了圖片給我看…」表示只要每次兒子回家，都會給自己熱情的擁抱，然後親吻臉頰，是個體貼又孝順的孩子，天曉得竟然因為榴槤跟啤酒從此天人永隔。

報導指出，坊間流傳某些食物組合說會中毒，其實很多都是假的。榴槤的特殊氣味主要來自裡面的硫化物成分，若喝下含酒精成份飲品，人體會自動破壞減少酒精毒性，推測可能是榴槤中的硫化物分解了酒精酵素，抑制乙醛脫氫酶(ALDH)的活性，才會出現頭暈、噁心、呼吸急促等不良反應。