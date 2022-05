「港產片女神」林熙蕾當年以清純又嫵媚的氣質轟動演藝圈,代表作有《全職殺手》、《奪命心跳》、《大笑江湖》等,2011年閃嫁富商淡出後,主要以社群平台分享生活,近日她曝光一張超辣泳裝照,好身材完全不輸年輕時。

林熙蕾今(9日)在IG用英文寫道:「Life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get.(生活就像一盒巧克力,你永遠不知道會得到什麼)同時,她附上一張圖文不符的照片,畫面中,她泡在游泳池裡,一手拉低帽簷,僅露出神秘地下顎,身穿墨黑的泳裝,不僅襯托白如紙的雪肌,胸前開深V的設計,使傲人雙峰曲線一覽無遺,超漂亮的體態,完全看不出是兩個孩子的媽,吸引大批網友留言:「這麼辣是犯規啦」、「女神,漂亮性感寶貝」、「美到根本不相信已經當媽啦」、「果然出水芙蓉」。

除了不曾變過的好身材,林熙蕾的容貌也幾乎沒有太多變化,她曾透露自己的作息算是早睡早起,加上飲食均衡、常補充含豐富膠原蛋白的食物,還會天天安排做運動,像是游泳、TRX、飛輪等,除了維持身材,也能促進新陳代謝、保持健康。