「港產片女神」林熙蕾當年以清純又嫵媚的氣質轟動演藝圈，代表作有《全職殺手》、《奪命心跳》、《大笑江湖》等，2011年閃嫁富商淡出後，主要以社群平台分享生活，近日她曝光一張超辣泳裝照，好身材完全不輸年輕時。

林熙蕾今（9日）在IG用英文寫道：「Life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get.（生活就像一盒巧克力，你永遠不知道會得到什麼）同時，她附上一張圖文不符的照片，畫面中，她泡在游泳池裡，一手拉低帽簷，僅露出神秘地下顎，身穿墨黑的泳裝，不僅襯托白如紙的雪肌，胸前開深V的設計，使傲人雙峰曲線一覽無遺，超漂亮的體態，完全看不出是兩個孩子的媽，吸引大批網友留言：「這麼辣是犯規啦」、「女神，漂亮性感寶貝」、「美到根本不相信已經當媽啦」、「果然出水芙蓉」。

除了不曾變過的好身材，林熙蕾的容貌也幾乎沒有太多變化，她曾透露自己的作息算是早睡早起，加上飲食均衡、常補充含豐富膠原蛋白的食物，還會天天安排做運動，像是游泳、TRX、飛輪等，除了維持身材，也能促進新陳代謝、保持健康。