運彩足球「大小」玩法簡單又好玩，不用管比賽誰輸或誰贏，只要猜中2隊的總得分大於或小於台灣運彩公司所訂總分就中獎，深受大家的喜愛，有位虛擬會員專挑足球3.5分買「大」抱回648,213元獎金，他是怎麼買的，今天來跟大家分享一下。

他專挑足球3.5分「大」 抱回64萬多元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

2/27有位虛擬會員買運彩足球時挑了6場賽事，包括1.「皇家安特衛普Vs. 布魯日 總分3.5大 賠率2.60倍」(比甲)、2.「威尼斯Vs. 維羅納 總分3.5大 賠率2.45倍」(義甲)、3.「文達不來梅Vs. 漢堡 總分3.5大 賠率2.30倍」(德乙)、4.「巴塞爾Vs. 蘇黎世 總分3.5大 賠率2.30倍」(瑞超)、5.「馬瑟韋爾Vs. 格拉斯哥流浪者 總分3.5大 賠率2.60倍」(蘇超)以及6.「科特克Vs. 亨克 讓分主勝 賠率2.10倍」(比甲)，買「過5關」(C6取5)6個組合以及「過6關」(C6取6)1個組合，共7個組合，每組合1,000元，合計投注7,000元，比賽結果6場全數命中，開心抱回648,213元獎金。

運彩大小玩法說明。(台灣運彩提供)

買3.5分大過關組合，抱回64萬元獎金。(台灣運彩提供)

從他的投注內容來看，有4個特點，1.他投注的6場足球比賽分屬於5個不同聯盟，有比甲、義甲、德乙、瑞超及蘇超。2.他6場投注的選項就有5場選擇「3.5大」。3.買「過5關」及「過6關」的「過關組合」，兼顧「中獎機會高低」 及「中獎金額大小」。4. 賠率都買在2倍以上(2.1倍至2.6倍)。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。