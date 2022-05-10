相較於新冠的原始病毒株及其他變異株，Omicron變異株的傳染力更加強大，讓國際疫情烽火連連，台灣也不例外，必須學習與病毒和平共存。

台大醫學院環境職業醫學科教授兼主任蘇大成受訪表示，病毒本身是奈米微粒大小，屬於生物氣膠。換句話說，病毒會懸浮在居家或辦公環境當中，就像大眾所熟知的空氣懸浮微粒PM2.5一樣，當環境的通風愈不好，就會累積愈多。

目前學界發現，氣膠中的新冠病毒可以持續存活，而且保有感染力一段時間，而多起出現在大眾運輸、公寓、商場、餐廳小吃店等的感染事件，蘇大成說，這證實了病毒會在密閉空間中靠著空氣傳播。

更何況，陽明交通大學2021年發表一篇研究證實，空氣中的懸浮微粒會開啟人體細胞接受新冠病毒的通道，提高染疫風險。蘇大成補充，再加上空氣污染會影響人體免疫功能，可能使確診者的病情更加嚴重，因此防制空污也相當重要。

●減少環境中的病毒 台大醫呼籲做7件事

可見，如果想讓居家及辦公環境病毒減量，有7件事情要做到。

1. 改善密閉空間的通風換氣

打開門窗，讓新鮮空氣能在居家或辦公環境中流動，假如受限於風向的自然變化，則建議諮詢專家後加裝排風扇使用。「如果可以，盡量減少去密閉空間，」蘇大成說。

2. 勤加擦拭物體表面

研究顯示，新冠病毒會在光滑的金屬和塑膠固體表面上存活好幾天、甚至長達1個月的時間。建議勤加擦拭居家或辦公空間的桌子、櫃子及把手等，並多清潔室內環境，減少室內灰塵、降低病毒在室內逗留的機會。

3. 善用空氣清淨機、除濕機

懸浮在空氣中的病毒於密閉空間中，可能存活3小時以上，建議使用具有HEPA負離子淨化空氣功能的空氣清淨機，有助減少空氣中的懸浮微粒、減少密閉空間的病毒量。

蘇大成說，除濕機也有降低空氣中病毒量的作用，只是效果不比空氣清淨機好。不過台灣是海島型國家、溼氣較重，做好除溼工作，也能減少生病機會。

4. 用塑膠蓋遮住浴廁污水孔

都會區民眾多半住在集合式的公寓、華廈、或社區大樓內，但集合式住宅的污水排水系統多為「共管」，出入的氣孔也相通。一旦浴廁開啟抽風扇形成負壓空間，污水管的異味和病毒也會跟著氣流抽進來。

蘇大成建議，浴廁污水孔在不需要排水時，就應該先用塑膠蓋遮住。如果浴廁原本就設計為乾濕分離，幾乎沒使用的污水孔則建議密封起來。「當然，如果建築物能有獨立的排水系統和排氣系統最佳，就沒有這項問題。」

5. 蓋上馬桶蓋再沖水

蘇大成表示，感染者糞便中的病毒最長可存活20天，建議解便完後，先將馬桶蓋蓋上再沖水，避免病毒噴濺出來、在浴廁內隨風飄。另如第4點的原理，一般人沖馬桶時也可能透過共管的氣孔，引入鄰舍的病毒。

6. 營造居家芬多精環境

蘇大成表示，很多草本科和木科植物會釋放出芬多精，已被證明有抑制病毒的作用，例如薄荷、蘭花、菊花、樟樹、和榕樹等。建議蘭花可種在室內，薄荷和菊花種在窗台或陽台，樟樹和榕樹可種室外。「若你家外面原本就有樟樹和榕樹，千萬別砍掉，它們能保護你和家人。」

蘭花被證實會釋放芬多精、有抑制病毒作用。(示意圖 / Shutterstock）

此外，室內裝潢若能選擇含有芬多精的原木材料，例如柳杉、檜木、肖楠等，也有助抑制室內的病毒和細菌。

7. 偶爾安排一場森林旅遊

如同第6點，芬多精除了能降低PM2.5、改善空氣品質，也能活化人體的自然殺手細胞（簡稱NK細胞），而NK細胞會對抗外來的病毒及癌細胞等異物，增加人體抗癌和抗病毒的能力。

●入夏應注意清涼、解熱、抗發炎 可預防染疫

除了做到上述7件事，減少居家及辦公環境的病毒之外，蘇大成也特別提及，《黃帝內經》明載，在即將入夏之際，不論是飲食或生活習慣上均應多注意「清涼、解熱、抗發炎」，讓汗流出來，避免身體過於濕熱，否則容易感染疫病。

在飲食上，蘇大成表示，包括蔥、薑、蒜、洋蔥等常見辛香料，都有抑制細菌和病毒的作用。在立夏之後，將這些辛香料入菜，或是直接調味一盤家常的「老虎菜」，也就是涼拌香菜、小黃瓜、蔥、及辣椒，嗆辣、開胃又抗病毒。

此外，也可吃一些小黃瓜、大黃瓜、及絲瓜等比較不甜的瓜類來解熱，並配一點清涼的冬瓜茶和青草茶，不要吃火鍋和沙茶，均有助降低體內的火氣。

●準備好日常及健康用品 與親友成立互助群組

假如接觸到確診者，甚至自己也染疫了，應該準備哪一些用品自保？長期關注國內外新冠疫情的中西雙證照醫師翁銘佑建議，民眾可以將備品分為「健康用品」及「日常用品」2大類，他也不吝分享他的做法如下列：

◎日常用品

1.現金

2.食物和飲水

3.衛生用品，例如：衛生紙、衛生棉等

4.換洗衣物，獨居者應特別留意並準備充足

5.娛樂用品，例如：手機、平板、及充電器等

6.可封口的垃圾袋

7.手機安裝外送餐點的App軟體，或準備好外送餐點時取物的流程

8.準備室內運動的空間、設備、或軟墊，隔離時保持運動可維持身心健康

（示意圖／Shutterstock)

◎健康用品

1.綜合感冒藥物

2.腸胃藥

3.運動飲料，如果有腹瀉情形可適時補充電解質

4.平日服用的慢性病藥

5.血氧機

6.快篩劑

7.視訊看診軟體，例如：Line、Google Meet、Microsoft Teams等

8.向常去的診所加Line官方帳號（[email protected]），以利診所醫師遠距看診

9.向有提供清冠一號的中醫診所加Line官方帳號（[email protected]）

翁銘佑也建議，可以跟鄰居或住家附近親友成立互助群組，而且群組中有已確診者最好，對方可以分享自己的處理經驗，提供心理支持，「同時，因為他們感染過病毒了，至少有半年以上不會被重複感染，也不會害怕接觸你。」

「在我們與病毒真正共存之前，首要面對的是疫情爆發和減災，如果我們愈能夠自保、減少急診濫用，就愈能避免醫療崩潰，讓醫護有力氣去救治重症及有需要幫助的患者，」 翁銘佑說道。