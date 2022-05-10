維生素D是唯一具備「荷爾蒙」角色的維生素，不只與調控血鈣、基因表現、細胞生長等各項機能息息相關，近年研究也發現，維生素Ｄ與免疫功能甚或感染COVID-19後的重症率、住院率、死亡率有關係。

●身體缺乏維生素D 確診後重症風險多14倍？

一項針對2020年4月到2021年2月之間，被醫院收治的253名COVID-19確診者研究發現 ，缺乏維生素D的患者，重症率風險相對高出14倍。該項研究宣稱，維生素D缺乏的確診者死亡率為25.6%，相較之下，維生素D充足的死亡率僅為2.3%。

此外，國際醫學期刊《BMJ》發表的研究也指出 ，在確診期間給予維生素D補充後，加快了感染後的恢復時間。該研究針對有補充維生素D的實驗組以及沒有補充的對照組發現，在補充後第7天恢復為病毒檢測陰性的比例，實驗組高達62.5%，對照組僅為20.8%。而對照組身上檢測出的與發炎有關的纖維蛋白原（Fibrinogen）也明顯下降。

(圖/潮健康提供)

●維生素Ｄ參與全身機能 日曬是最佳來源

維生素D對身體的影響可說是全身性的。哈佛大學T.H CHAN公衛學院指出 ，維生素D不只負責幫助身體吸收與保留鈣、磷，對骨骼健康至關重要。實驗研究也表明，維生素D可減少癌細胞生長，控制感染與炎症。人體各個器官與組織都有維生素D受體，顯示維生素D參與各項身體機能的重要程度。

日曬是維生素的最佳來源，人體的皮膚具有維生素D受體，陽光照射也是維持維生素D營養狀況最好的方法，手臂和腿部經過充足日曬10分鐘，可合成3000IU的維生素D，供應80%-100%的身體所需。如果日曬不足，就必須倚賴食物中增加維生素來源。

●國人維生素Ｄ普遍不足 專家籲多吃「曬乾」蕈菇

然而，國人缺乏維生素Ｄ的情況相當普遍。國內公衛營養專家，中研院特聘研究員潘文涵教授受訪表示，維生素Ｄ在食物中的來源相對有限，只有蕈菇類、海產類、蛋黃較多。也有研究發現，攝取較多蕈菇、海鮮與蛋與較佳身體健康和長壽有關係。尤其是蔬菜水果與蕈菇類的攝取量，與長壽有相關性。

潘文涵教授指出，補充維生素Ｄ可以多吃含量較多的海鮮、魚類，蕈菇類以曝曬過後的尤佳。菇類會利用紫外線製造維生素Ｄ，因此建議挑選曬乾後的菇類，更能達到增加維生素Ｄ攝取。

潘文涵教授提醒，從文獻上會發現，身體的維生素Ｄ是否充足，與癌症、心血管疾病、骨質疏鬆都有關係。過去人們以從事戶外勞動的生活型態為主，曝曬太陽時間較多。現今除了生活型態轉變，也擔心曝曬日光的皮膚癌風險，在疫情當前，適當補充維生素Ｄ相當必要。

(圖/潮健康提供)

●維生素Ｄ與免疫力有關 缺乏者染疫風險多77%

「要讓身體維持足夠維生素Ｄ，一個是要挑選食物，一個是要有足夠的陽光曝曬，很多懷孕婦女檢測都發現維生素Ｄ不足，可見得是普遍現象。近年研究也證實，維生素Ｄ與感染新冠病毒的風險，或縮短感染後復原時間有關，國人應該特別注意！」

潘文涵教授指出，國外研究發現，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者，感染新冠病毒的風險增加77%，可能與補充維生素D可增強免疫力並減少發炎反應有關。提醒民眾注意營養均衡，適當補充維生素Ｄ以健全身體抵抗力。