上班就是為了賺錢，不過有些人可能只想要體驗不同的生活，有名網友透露，他意外得知與自己交情不錯的同事，其實是某家金融公司老闆的兒子，是名副其實的富二代，但他一直以來都隱藏自己身分，在公司領月薪不到10萬的工作，就連被主管罵也不會多說什麼，讓他匪夷所思。網友則分析，富二代隱身當小職員，多半不出以下原因：「體驗人生」跟「交朋友」。

原PO指出，他和公司某個同事交情不錯，雙方越來越熟才知道，對方竟是某家金融公司的兒子，除了住信義區100多坪的豪宅，個人帳戶的存款還達9位數。原PO問他為什麼要出來工作，對方則說在家太無聊。

原PO更透露，這位同事沒什麼架子，為人滿好的，午餐還跟他們一起吃超商食物，就連主管也不知道這件事，該同事做錯事時也是被狂罵，原PO打趣說「很怕他一怒之下，叫老爸別借我們錢了」。

其他網友紛紛回應，「體驗人生」、「真的很多這種人，就是來交朋友的」、「公務員、國營事業一堆這種人」、「他爸有錢，他也只是想正常生活」、「回爸爸公司，馬上就要扛壓力，準備接班」、「 這種的爸媽也蠻嚴格的，很難讓人在家混」、「這例子我們公司也有，我親戚兒子也是在遊戲公司當小職員，家產上億」。