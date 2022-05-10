痔瘡是國人常見、發生率很高的疾患！主要是肛門附近血管，因血液循環不良導致靜脈曲張，形成病態的痔瘡。只要會造成腹部壓力變大，阻止靜脈回流的情況，都有可能引起痔瘡！

●5大常見造成痔瘡的原因

1.久站、久坐，或激烈運動，或懷孕；

2.長期便秘、嚴重腹瀉等不良排便習慣；

3.作息不正常，如壓力或熬夜；

4.經常食用刺激性食品，如油炸、燒烤、辛辣，且水分、纖維攝取不足；

5.肥胖、酗酒或慢性肝病患者。

罹患痔瘡常會出現：出血、肛門有腫脹異物感，或搔癢、疼痛，以及痔瘡突出肛門外等症狀。

痔瘡可區分為內痔、外痔和混合痔，又以內、外痔齊發的混合痔最為常見。

外痔比較接近靜脈瘤，出血較少容易止，大多有疼痛或搔癢感，偶爾也會塞住變成一顆紫色。

反觀內痔，雖然不太會痛，但擾人處是排便會出血，出血會像小動脈一樣，止都止不住！

●如以症狀來理解，可將痔瘡分為4級

第1級：排便時僅單純出血，或有搔癢感和分泌物，痔瘡不會掉出來。

第2級：除了出血外，痔瘡在排便時會掉出來，排便完又縮回去。

第3級：排便時掉出來，需要用手推才能推回去。

第4級：痔瘡推不回去、卡在肛門口，造成異物感甚至劇痛。

痔瘡可區分為內痔、外痔和混合痔。(圖/本報系資料照片 莊哲權攝)

●痔瘡治療－保守療法、手術治療

第1、2級痔瘡可採保守療法或手術處理。不過保守療法僅能緩解症狀，並非讓痔瘡消失。

第3、4級痔瘡，常引起嚴重出血、脫垂、疼痛，若保守治療效果欠佳，則可考慮手術治療來消除痔瘡。

手術治療常用的方法是：痔瘡切除手術。顧名思義是直接切除痔瘡組織，較能一勞永逸、復發率低。缺點是有明顯疼痛感，而需要住院。

另外還有一種內痔橡皮筋結紮手術，適用於痔瘡程度比較不嚴重的患者，以結紮方式來處理出血症狀，但有些部位不易結紮，通常需要多次處理。

隨著醫療進步，治療痔瘡有了新的微創治療選擇：痔瘡冷凝刀。冷凝刀適用在痔瘡持續出血或脫垂患者身上。它的特點是較能控制出血，並阻止痔瘡靜脈曲張惡化！同時治療過程中，疼痛或異物感相對低，甚至沒感覺，且不用住院！還可一次處理所有內痔，不用分次處理。

當發現痔瘡症狀時，最重要的還是及早就醫。充分與醫生討論症狀，經醫師專業評估後，選擇最適合自己的治療方式，避免痔瘡進一步的惡化，同時恢復生活品質！