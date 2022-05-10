馬斯克與母親的幽默互動。（圖／取自推特）

誰讓商場狂人馬斯克（Elon Musk）道歉承認自己錯了？答案就是他的母親梅伊（Maye Musk）。美國時間8日晚間，馬斯克在推特上回嗆俄羅斯，發文表示，「如果哪天我在神祕的情況下死了，很高興知道是你們」沒想到梅伊轉發該則貼文，並留下一句「這並不好笑」就讓馬斯克迅速道歉，還承諾會努力生活，母子倆的可愛互動引起網友們熱烈討論。

馬斯克與母親梅伊感情融洽，日前更一起出席有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala活動，該活動主要由紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art's）舉辦，當時馬斯克被問及為何會參加時尚活動，他感性表示，「媽媽想來，所以我就帶媽媽來了，這就是全部原因。」

兩人的好感情讓許多人相當羨慕，近日兩人在推特上的互動再次成為焦點，馬斯克為了回嗆俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin而發文，「如果哪天我在神祕的情況下死了，很高興知道是你們」俄國先前將矛頭瞄準馬斯克的星鏈，指控亞速營裡面有星鏈的衛星設備，嗆聲要馬斯克別裝死，雙方唇槍舌戰。

沒想到梅伊看到該篇貼文後轉發，並留言寫道，「這並不好笑」並附上兩個生氣的表情符號，讓馬斯克嚇得趕緊留言，「抱歉！我會盡最大的努力活下去。」

一來一往的互動引起網友們熱烈討論，由於當天剛好是母親節，有網友就回覆梅伊，「他最好在母親節送你一些好東西」、「您是很棒的母親，母親節快樂」、「馬斯克，看你要多準備一些禮物給媽媽了」、「埃隆，母親節禮物準備好了嗎」、「可愛的互動。」