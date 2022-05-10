台灣本土新冠肺炎確診數居高不下，且除了缺兒童疫苗、缺快篩試劑引發「快篩試劑之亂」外，現在更面臨醫療量能吃緊。中廣董事長趙少康則列舉許多事證，直言「台灣防疫最大的阻力，就是蔡政府！」

趙少康昨（9日）發文指出，前兩天台灣單日確診人數成了亞洲第一，今天名列世界第二，「世界怎麼跟得上台灣？」；他並批，直到疫情完全控制不住，排隊買快篩的民怨炸鍋，蔡政府才鬆口沒不准民間自購，但還是限制條件一大堆。趙少康「列罪狀」轟 蔡政府，為了怕自己的無能被揭發，一開始疫苗不讓民間買、快篩也不讓民間買，寧願讓台灣人暴露在染疫風險中，一直到被罵翻才肯放手，耽誤了應變時效。

趙少康表示，台灣幸運的躲過前兩年的全球疫情大爆發，蔡政府卻沒把握時機齊備防疫物資、強化醫療量能，現在疫情完全失控，才手忙腳亂的採購快篩試劑；他指出，國外篩劑都已經很普及甚至免費供應，台灣卻因試劑不夠，又拿出「實名制」方式配給快篩。既然已經徵用民間生產的快篩試劑，又搞實名制，大家還是要每天等在藥局門口大排長龍，這怎麼是「國家隊」？根本是「國家錯」。

趙少康也痛批，現在指揮中心放寬居家隔離跟停課規定，卻沒有足夠的快篩試劑供應，政府只能急病亂投醫，「連資本額200萬的高登環球都能拿到EUA，以及16億元的快篩標案」，而被國民黨踢爆這是小吃店轉型的疑似空殼公司後，綠營側翼又帶風向，想甩鍋給侯友宜市長，「中央掌權、地方負責」的心態展露無遺。

趙少康質疑，去年「3+11」破口至今拿不出會議記錄，無法追究責任，「租」公費疫苗平台花了2億、防疫實聯制浪費了3億才取消，立法院給了這個政府8400億防疫及紓困預算，到底辦好了哪一件事？最後他更狠批「原來台灣防疫最大的阻力，就是蔡政府！」。