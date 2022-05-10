租屋族在預算考量下，勢必要在房租、通勤之間做取捨。有網友近期就為此糾結，在信義區工作的他有意租淡水房，但距離跟租金就是一大無法抉擇的難題。有曾兩地通勤的過來人勸道，淡水除了距離以外，交通更是「悲劇」，通勤時間會因此而拉長，「還不如租在市區」。

這名網友在PTT八卦板以「在淡水租房通勤信義區上班，大家覺得好嗎？」為題發文，指淡水房租在5千到6千元區間就能租到不錯的套房，租金相對便宜許多，不過缺點是離台北市有距離，可能會有段陣痛期的過程。

原PO坦言，即便離台北市很遠，但租金低廉確實是很大的誘因，然而，這也讓他無法定奪，是否要為了省房租在淡水租房，然後每天通勤信義區上下班。

貼文曝光，底下留言一面倒認為原PO會後悔，「坐車坐到臉抽筋」、「你時間是不用錢嗎」、「為什麼不把時間拿來賺錢」、「那麼遠會越來越討厭工作的」、「每天通勤兩小時以上，又不是瘋了」、「會先累死」。

此外，一名曾在淡水租房，台北、淡水兩地通勤的過來人回文，他首先提到優點，淡水的確能在有限的預算租到不錯的房子，且選擇非常多，但他卻「非常不建議這樣做」。

他表示，當初他從淡水騎車到內湖，一趟至少45分鐘，更何況還要風吹日曬雨淋，淡水有一半時間都在下雨，颱風天更是恐怖；至於開車，他直言淡水交通只有「悲劇」兩個字，通勤信義區一個半小時可能都不會到。

他續指，若是搭捷運，還要先騎車到捷運站，至少也要約15分鐘，如果要離捷運站近的物件，又會擠壓到預算，再加上淡水到信義區約52分鐘的車程，通勤也是很崩潰，因此綜合上述所言，他建議原PO「還不如租在市區」。