聯合國安全理事會應美國請求，將在11日召開緊急會議，商討北韓最近發射飛彈一事。美國力促安理會，對北韓加強制裁。

南韓指出，北韓潛艦7日發射了一枚彈道飛彈，這是北韓違反安理會禁令、連連發射彈道飛彈的最近一次。

美國並評估，北韓可能準備在本月即進行核子試爆。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas－Greenfield）說，美國希望安理會5月間表決，對北韓實施進一步制裁。然而手握否決權的中國和俄羅斯已表示，反對採取進一步行動對付北韓。（譯者：張佑之）1110510