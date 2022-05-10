資深男星脫線（陳炳楠）以電影演員出道，之後在演出脫口秀喜劇節目爆紅，特別是他穿吊帶西裝褲搭配圓黑框眼鏡，過去經常被與卓別林相提並論；脫線近年淡出幕前，和家人在台東生活，也多次進出醫院，4月才報平安喊「我勁好」，豈料，9日吃晚餐後失去意識，家屬放棄搶救，讓脫線在家安詳過世，享耆壽90歲。
脫線自從2018年3月間，誤信朋友給他的一種「養生水」，服用一段時間後，原本身體硬朗的他突然有異樣，先是疲倦嗜睡，以為是小感冒，後來竟演變成腎衰竭，更引起肺部感染、心臟功能衰退等狀況，一度嚴重昏迷；經過在醫院搶救45天，才化險為夷，但也從此頻繁進出醫院。
在4月11日就曾傳出脫線因為肺部感染住院，在恢復狀況平安出院後，也特地在臉書向大家報平安，「感謝大家關心，我勁好，平安健康回家了」，還預告隔日要開直播，從字句中彷彿都能感受他的活力；當時脫線的兒子也分享他的近況照，目測雖然消瘦不少，但他出門還是不忘打扮帥氣，戴上有造型的藍色墨鏡。
不過，脫線在9日與家人吃晚餐時，突然失去意識，據悉，台東縣當地消防人員趕到緊急搶救，但脫線家屬決定放棄搶救，讓年邁的脫線安詳離世，享耆壽90歲；5日他才和兒子開直播在鏡頭前唱歌，如今傳出離世消息，令許多粉絲十分不捨及遺憾。
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