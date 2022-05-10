5月9日是俄羅斯反侵略戰爭勝利紀念日，從蘇聯時期以來每年都舉行紅場閱兵慶典。在俄烏戰爭前景晦暗不明之際，外界盛傳俄總統普丁將以這次慶典來做出政治上與軍事上的重大宣示。但是讓人大失所望的是，這次紅場閱兵既沒有對烏克蘭正式「宣戰」，也沒有發布任何軍事上新的戰略信號。這場盛大的的紅場閱兵，被包括中國在內的各國分析人士批評為毫無新意且死氣沉沉，慶典潦草的安排更可以一窺普丁已然衰敗的統治能力與俄烏戰爭黯淡的前景。

在對軍事略烏克蘭時舉行抗擊侵略的紀念活動，本來就是個極大的諷刺，更是現在陷入膠著的俄烏戰爭的不祥之兆。（圖／路透）

俄羅斯依慣例舉行反侵略戰爭勝利的節日是早已排定的重大慶典，誠如各方的分析，原本是輕鬆取得對烏克蘭「特別軍事行動」勝利後，要用這場慶典來烘托普丁的豐功偉業。但是計劃打5天就結束的戰爭拖了2個多月，軍事情勢亦極為尷尬，西方媒體開始猜測普丁可能要做出重大政治或軍事宣示，用以挽回領導的威望並激勵士氣，但顯然沒有達到預期的目標。不少分析人士認為，在對軍事略烏克蘭時舉行抗擊侵略的紀念活動，本來就是個極大的諷刺，更是現在陷入膠著的俄烏戰爭的不祥之兆。

這次紅場閱兵遇上俄烏戰爭膠著，俄羅斯正受到國際制裁，幾乎沒有其他國家的政要前來參加。（圖／路透）

其次，如果與前幾年的紅場閱兵規模及內容比較，今年閱兵節目安排顯得相當潦草，有種虛應故事的感覺。當然，其中很大的因素是對烏克蘭戰爭還在進行中，10幾20萬部隊還在東烏克蘭頓巴斯地區作戰，不只耗用大量資源、每天都有傷亡，加上戰事前景不佳，至今仍看不到堪稱樂觀的進展，莫斯科的重要政軍要員恐怕也沒太多心思放在慶典安排上。相較過去幾場盛大的紅場閱兵，例如2010年與2015年美英法中等其他安理會常任理事國都參加了盛會，今年聲勢的差距真有天壤之別。

今年紅場閱兵一直到彩排時都還有規模可觀的空中編隊，但9日正式舉行時卻臨取消了空中分列式，理由是天氣不佳。圖為彩排時的圖-160重型轟炸機編隊。(圖／美聯社）

尤其是今年的閱兵取消了空中分列式，一直到彩排時都還有規模可觀的空中編隊，包括10幾架直升機、30餘架各型戰鬥機、10多架重型轟炸機與數架加油機，雖然沒有新機種，卻都是目前在役的精銳主力。今天正式演出前臨取消空中編隊，理由是天氣狀況不佳，閱兵現場又是明亮的晴天，看不出絲毫天氣上的問題，真正取消的原因相當令人費解。

如果與前幾年的紅場閱兵規模及內容比較，今年閱兵節目安排顯得相當潦草，有種虛應故事的感覺，可能是烏克蘭戰爭還在進行中，莫斯科政軍要員沒太多心思放在慶典安排上。（圖／路透）

第3，日前盛傳在東烏前線遭到砲擊受傷返回莫斯科治療的俄軍總參謀長格拉西莫夫大將沒有在紅場出現，雖然他在先前的一場莫斯科重要會議中露了臉，官方媒體報導時特地給坐在主席台位子上的格拉西莫夫幾秒鐘的畫面，不過現場畫面時間太短，還被眼尖的觀眾看出其中穿插了他在敘利亞的舊畫面，露了一點馬腳。如此雖然可以證明格拉西莫夫仍在工作，但是紅場閱兵沒有出現，有可能真的不便在公開場合行動，加上俄方至今未對外辟謠，更讓人相信他受傷的傳言應非空穴來風。

數日前盛傳在東烏前線遭到砲擊受傷返回莫斯科治療的俄軍總參謀長格拉西莫夫大將在先前的一場莫斯科重要會議中露了臉（右1)，但他沒有在紅場閱兵出現，讓外界更加懷疑他確實是受輕傷以致行動不便。（圖／央視畫面截圖）

第4，目前與俄方協同作戰的頓巴斯地區的盧甘斯克與頓涅茨克2個共和國沒有派隊伍接受檢閱，倒是克里米亞的塞瓦斯托波爾海軍學院依數年來慣例派員受閱。可能是俄方認為將來要納入盧、頓兩個共和國的計劃會有困難，所以只有被俄方佔領多年的克里米亞派了受閱軍事院校代表，此一動作顯示俄方對於這次戰爭中併吞東烏地區沒有充分的信心。

普丁在紅場閱兵上的演講被認為是篇極度空泛且毫無內容的陳腔濫調，這場不知要如何打下去俄烏戰爭恐怕還得繼續「歹戲拖棚」。（圖／路透）

第5，正在俄烏戰事方殷之際，展示先進裝備是提振士氣很重要的手段，但是俄方不只把規模盛大的空中編隊取消，連陸上的裝備展示都拿不出讓人眼睛一亮的武器。唯一算得新武器的是首次亮相卻尚未知實際效能的無人坦克，其餘展示的都是多年來常見的武器，沒有任何新裝備登場。網路上有許多人將這次閱兵展示的各型坦克與裝甲車照片，拿來與在烏克蘭戰場上被擊毀的同型武器對照，極力揶揄與挖苦俄軍的戰力及武器不堪一擊。有些評論說，俄軍吃那麼多敗仗，早已不是使用什麼武器的問題了，裝甲車上刷再多符號標語，都挽回不了裝備落後與訓練不足的窘境。

俄羅斯紅場閱兵不只把規模盛大的空中編隊取消，連陸上的裝備展示都拿不出讓人眼睛一亮的武器，讓許多崇拜俄國的軍事迷頗為失望。（圖／路透）

最後，近十多年來每次紅場閱兵最後程序，都是主檢閱官在副檢閱官陪同下向排列整齊的受檢隊伍的指揮官一一握手致意，但是這次卻是讓各隊指揮官排成口袋形狀，普了簡單說幾句話就退場結束，沒有進行任何對話與交流。

目前與俄方協同作戰的頓巴斯地區的盧甘斯克與頓涅茨克2個共和國沒有派隊伍接受檢閱，可能是俄方認為將來要納入盧、頓兩個共和國的計劃會有困難。（圖／路透）

普丁在這次閱兵的演講辭一直是外媒關注的焦點，許多分析人士都認為他可能藉此篇講話做出重要的政治或軍事宣示，但是普丁演講後，國際上都稱這是篇極度空泛且毫無內容的陳腔濫調，據此判斷，這場不知要如何打下去俄烏戰爭還得繼續「歹戲拖棚」。有些曾經支持普丁的政治與軍事評論者甚至認為，普丁即將進行的這次癌症手術，或許正是俄羅斯與烏克蘭、或整個西方世界得以解脫的契機。