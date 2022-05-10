資深男星脫線（陳炳楠）早年因演出脫口秀喜劇節目爆紅，特別是他穿吊帶西裝褲搭配圓黑框眼鏡，常被拿來與「西方喜劇泰斗」卓別林相提並論；脫線9日驚傳吃晚餐後失去意識，在家安詳過世，享耆壽90歲，3天前才在和兒孫直播曬天倫之樂模樣，更中氣十足唱起日文歌，狀態好得令粉絲難以置信他就這樣離世，留下最後身影。

脫線從2018年開始身體每況愈下，多次進出醫院，4月11日親自在臉書發文證實出院，向粉絲報平安「我勁好」；但脫線在5月9日與家人吃晚餐時，突然失去意識，據悉，台東縣當地消防人員趕到緊急搶救，脫線家屬決定放棄搶救，讓年邁的脫線安詳離世，享耆壽90歲。

脫線生前最後一次直播露面。(圖/ 摘自台東脫線牧場-脫線爸臉書)

而令人訝異的是，7日脫線才在兒子慶祝母親節兼帶貨的直播中，應觀眾要求現身開唱日文歌，在唱歌前還不忘介紹商品，相當流利又口條清晰，完全不像是90歲的老爺爺。

當脫線開口唱歌時，更是中氣十足，大票網友都很難信服他9日晚間就此告別人世，也有粉絲難過地重看當日直播，並不捨地在底下留言哀悼，「脫線爸最後一次的直播了，一路好走」。