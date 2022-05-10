納豆投資的民宿「月橘」出售資訊出現在不動產業者的售屋網頁上。（圖／翻攝自網路）

藝人林郁智（納豆）今年1月因腦出血緊急住院開刀，術後積極復健，雖已恢復80%左右，但他原訂5月復工，現在持續告假，預計要等到明年才可能復出，昨（9日）他終於現身，與女友依依一同分享出院回家的好消息。不過近日時報周刊CTWANT接獲消息，納豆除了演藝事業暫時停擺，投資的民宿副業疑似受疫情重創，屋主已委託不動產PO網出售。

「月橘」臉書粉絲專頁上的主圖，仍是納豆的宣傳照，民宿也仍在營業中。（圖／取自月橘臉書粉絲專頁）

納豆2015年砸百萬與友人在澎湖打造古厝Villa度假民宿「月橘」，傳統建築倒映在門口的生態池上，別有一番風味。入內後還有泳池及休憩區供住客使用，由於民宿僅有2種房型，還曾一度供不應求，連納豆要入住都無法保留。不過自從新冠疫情爆發，納豆去年受訪時也透露住客率下滑，「半個月來都沒接到客人訂房。」

納豆曾積極推薦他的民宿，過去還經常熱門到一房難求。（圖／取自月橘臉書粉絲專頁）

近日本刊接獲爆料，有不動產業者PO出納豆所經營的「月橘」，標明土地坪數256.94坪、格局四房一廳售價4300萬。記者實際打開月橘粉絲專頁，發現版面上的主圖仍是納豆的宣傳照，貼文也照發，可見民宿還在營運，4月23日還曾PO出澎湖國際海上花火節的廣告文宣，並祭出船、機票代訂服務、接送等服務，招攬住客上門。

納豆的女友依依也曾穿著性感泳裝在民宿內留下倩影。（圖／取自月橘臉書粉絲專頁）

房屋仲介低調向本刊透露，屋主去年底便有意出售，且民宿PO網賣已一段時間。至於為何照樣經營，仲介表示不清楚，強調售出要看屋主意願，他不便代答。

由浩子（左二）及顏永烈（右二）主持的外景節目也曾到出機到月橘拍攝。（圖／取自月橘臉書粉絲專頁）

納豆年初因身體不適前往國泰醫院檢查，診斷出腦出血中風，經過兩度手術後，轉至台北榮總復健。據悉，納豆在女友依依、家人悉心照護後已能獨自站立，雖然走路不太流暢穩健，但已恢復8成，若復原狀況良好預計明年就能復出，目前已經出院返家休養。

目前停工養病的納豆，今年情人節曾與依依合照向粉絲們報平安。（圖／取自依依臉書）

記者詢問納豆、女友依依經紀人民宿出售一事，截稿前尚未得到回應。

納豆與依依昨（9日）一同現身分享出院返家的好消息。（圖／取自依依臉書）

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