連鎖健身事業柏文（8462）公告4月合併營收2.94億元，月減11.16％，年減9.17％。1～4月累計合併營收11.98億元，年減3.01％。

展望後市，國內民眾接種疫苗的意願明顯提升，依據衛生福利部疾病管制署「COVID-19疫苗接種統計資料」顯示，截至5月8日止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.3％、第2劑80.49％、追加劑（第3劑）接種率61.71％（若以符合追加劑接種間隔人數統計約86.23％）。衛福部長陳時中亦表示，7月後民眾於戶外和一些空曠場所脫下口罩機率變高；台灣必然會跟上世界的腳步，逐步解封讓民眾恢復正常生活，疫情對於健身業的影響將越來越輕微。

中央流行疫情指揮中心於4月15日宣布，為保護國人健康及維護防疫安全，自4月22日起，符合接種年齡之進入健身房參加者需完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）接種，始得進入。受指揮中心防疫新模式影響，暫時無法進入健身房運動的「健身工廠」會員因而申請會籍延展，同時造成本月教練課程執行堂數減少，導致柏文4月「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較3月降低。

其中「健身及娛樂服務收入」1.71億元，月減2.40％，年減11.34％，「運動保健服務收入」1.09億元，月減21.82％，年減9.67％，「入會費（含手續費）收入」0.12億元，月減14.92％，年增59.20％。

今年上半年，柏文旗下「健身工廠」已有台中市福科廠及新北市龍安廠分別於3月及5月開幕，新北市蘆洲廠則於5月8日開始預售，已在蘆洲地區獲得廣大迴響，預計6月投入營運。展望下半年度，規劃有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部2個廠館共計5處新據點接續開幕，因應下半年解封後台灣消費者參與運動的強勁需求。