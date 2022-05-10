七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）競爭年度MVP失利了，根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，金塊中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）已經被選為本季MVP，聯盟將於本周正式發布。一些球迷對此相當不滿，推文表示「恩比德被搶了」。

約基奇是上季的MVP，他本季的各項數據維持同樣的高水準，場均27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.5抄截，投籃命中率58.3%。另外約基奇是NBA史上首位單季達成2000分（2004）、1000籃板（1019）、500助攻（584）的球員，其中1019個籃板是聯盟之冠。

歷來能夠達到單季場均25分、10籃板、5助攻的球員屈指可數，其中僅有考辛斯（DeMarcus Cousins）未拿過MVP，因為他上場次數不足。此外約基奇是史上第3位二度達標25-10-5的中鋒，前兩位是賈霸（Wilt Chamberlain）、張伯倫（ Kareem Abdul-Jabbar）。

恩比德是本季得分王（30.6分），七六人戰績東區第4也勝過西區第6的金塊，除了一些球迷為他鳴不平，他自己也對ESPN說過：「如果我當選MVP，那很好，如果沒有，我不知道我還能怎麼做，我會感覺他們恨我，他們對七六人球員或是我的標準跟其他人不一樣。」

另一位入圍者公鹿阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）也表現優秀，支持約基奇的球迷則指出，約基奇確實在數據上勝過恩比德，金塊戰績較差是因為主力控衛賈瑪莫瑞（Jamal Murray）整季報銷。約基奇若真的獲獎，就可取得再簽5年頂薪合約的資格。