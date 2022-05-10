檢調偵辦北市美女議員林穎孟詐領助理費貪汙案，繼3月首度約談林女，訊後諭令100萬元交保後，涉案的林女前男友葉曜彰，當時因人在國外未到案，葉男日前返台，檢調等他隔離期滿，9日兵分2路搜索並約談葉男、林女3名被告到案。 檢方10日訊後諭令葉25萬元交保，另林女2人請回。

面對在場媒體的追問，葉曜彰未發一語。林穎孟則表示「我沒有拿任何錢，我相信會看到更多證據，會證明我的清白」；針對被在場記者追問，是否覺得被說成「假面甜心」、「慣老闆」，感到汙衊？她說，「大家要這樣講，我也沒辦法」；另被問及有無與葉男聯絡？她則說「沒有」。

林女今天凌晨2時許，獲檢方請回，她表示是主動配合檢調進行調查，並再次澄清「我沒有挪用任何助理費，也沒有任何的錢進到我的口袋，相信司法一定會還我清白。」另被問及此事是否與其前男友有關？她說檢方有指示，不能講與案情有關內容；再被追問複訊後的心情？她笑說「我今天很OK啊！因為我上次(指初次被約談時)重感冒，一直咳嗽」，隨即離去。

出身太陽花的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選北市議員後，2年前遭前助理爆料詐領助理費，還刁難女性助理生理假，被稱為「議會慣老闆」，林事後提告，北檢不起訴挨告的5名助理後，檢察官懷疑林涉嫌自2018至2020年以人頭助理詐領公費助理費數十萬元，涉犯貪汙、偽造文書等罪。

台北地檢署

檢調3月22日兵分6路搜索林女市議會辦公室等處，並約談林女、郭姓人頭助理、郭女任職的公司蕭姓人員到案，另傳喚曾挨告的多名前助理作證。檢方一度當庭將林上銬逮捕，一度考慮聲押，訊後以林涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物等罪諭令100萬元交保，蕭男則以20萬元交保。

林女前男友葉曜彰，因人在國外，檢調將待他返台後擇日約談。葉男最近返台，檢調等他隔離結束後，今天展開偵查行動。

林穎孟上次遭約談時，曾發出聲明，表示都遵循檢調程序，配合相關單位調查，強調自己並無任何助理費問題或其他不法情事，也說從未將權力視為牟利的工具。