0817:CNN報導，烏南海港大城敖德薩（Odesa）再次遭俄空襲，根據當地市議會消息，周一晚上10點，一架圖-22轟炸機（Tu-22）向敖德薩發射了三枚SS-N-26球果飛彈 （P-800 Oniks），5棟建築被毀，2人受傷。
這是2日內敖德薩遭受的第2次空襲，週日俄軍向敖德薩地區發射了10枚巡弋飛彈。
0730:美烏官員曝烏克蘭部隊打擊俄蛇島防空系統
據3位美國國防官員和1名烏克蘭官員說，烏軍周末至少打擊了俄羅斯在蛇島上的1處防空系統。
而據CNN新聞網報導，1名美國國防高層官員說，烏軍除了打擊1架俄羅斯直升機和登陸艇外，還攻擊了SA-15短程防空系統。另一名美國官員說，儘管目前還不清楚，這些攻擊的戰略價值，但卻指出，蛇島對烏克蘭具有極大的象徵意義。
不過，烏克蘭官員說，他們擊中的是兩套SA-15防空系統，而不是一套。
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