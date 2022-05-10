0817:CNN報導，烏南海港大城敖德薩（Odesa）再次遭俄空襲，根據當地市議會消息，周一晚上10點，一架圖-22轟炸機（Tu-22）向敖德薩發射了三枚SS-N-26球果飛彈 （P-800 Oniks），5棟建築被毀，2人受傷。

這是2日內敖德薩遭受的第2次空襲，週日俄軍向敖德薩地區發射了10枚巡弋飛彈。

由無人機拍攝的畫面顯示，烏克蘭對俄軍佔領的蛇島發動攻擊。（路透）
由無人機拍攝的畫面顯示，烏克蘭對俄軍佔領的蛇島發動攻擊。（路透）

0730:美烏官員曝烏克蘭部隊打擊俄蛇島防空系統

據3位美國國防官員和1名烏克蘭官員說，烏軍周末至少打擊了俄羅斯在蛇島上的1處防空系統。

烏克蘭對俄軍在蛇島上的目標發動攻擊

而據CNN新聞網報導，1名美國國防高層官員說，烏軍除了打擊1架俄羅斯直升機和登陸艇外，還攻擊了SA-15短程防空系統。另一名美國官員說，儘管目前還不清楚，這些攻擊的戰略價值，但卻指出，蛇島對烏克蘭具有極大的象徵意義。

不過，烏克蘭官員說，他們擊中的是兩套SA-15防空系統，而不是一套。

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#俄羅斯 #烏克蘭 #蛇島 #防空系統 #攻擊