本土確診數不斷攀升，被感染者的人數日漸增加，但在疫情重災區不少民眾抱怨買不到快篩，對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，一名50多歲的患者有咳嗽與流鼻水症狀，且X光顯示也有肺炎，但卻遲遲沒篩檢，患者則無奈地說，家人也都是一樣的症狀，但就是買不到快篩！讓他聽了感嘆直呼「感染黑數，不驗就不會確診！」

蘇一峰昨在臉書發文表示，一位50多歲的大哥進入診間就開始咳嗽，主訴痰多，而且還一邊吸鼻水，他見狀立刻向患者說「你應該要採檢新冠病毒，你的症狀很像，而且X光也有肺炎了。」沒想到對方聽完後卻回說「是喔！我家人也都跟我一樣症狀」。

蘇一峰又氣又急地說「你這就是啦！機會很高是新冠！全家也都有症狀，你X光也是肺炎，你幹嘛不趕快驗一驗。」結果那位大哥無奈地說，他買不到快篩。面對這樣的狀況，讓他忍不住大嘆「感染黑數，不驗就不會確診！」

貼文引起網友討論，「我真的買不到快篩，我在家裡附近繞過一圈都買不到」、「真的不好買，沒錢買的應該也有吧！黑數還很多」、「真的很難買，昨天跑遍了能找的藥局，沒有一家有貨，今天就不用說了，下班都幾點了，心真的很累」、「台灣人的宿命」、「真的好難排，排隊是否也是另一種群聚」。

另有網友直呼，便利商店現在有貨可以買，只是大家都搶100元的實名制，比較貴的180元快篩就沒人搶，買不到都是藉口。而經濟部昨（9日）宣布，在北北基桃的統一超商、全家、萊爾富、OK等超商及屈臣氏、康是美、全聯與美廉社等8大通路，總計約7000個據點，直接販售快篩試劑，一劑180元，不需出示健保卡，一人限購一劑。