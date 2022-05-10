疫情急速升溫，政府連充足的快篩劑都未準備好，但現在也傳出有民眾想辦法從海外購買，或請海外親友協助寄回快篩，卻因無快篩許可導致上萬劑的快篩卡在海關。對此，國民黨立委江啟臣質疑，福又達申請唾液快篩輸入許可只要14天就通過，民眾自用快篩到底要等多久才能放寬，怒轟「政府無法提供足夠的快篩，還阻止人民自力救濟？」

江啟臣昨（9）日在臉書表示，要與病毒共存就必須要給民眾防禦武器，但快篩遲未到位卻要民眾和病毒共存，讓民眾陷於染疫危險，且連副總統陳建仁都坦承「政府並未準備足夠的快篩試劑」，讓江啟臣忍不住說「這就是蔡政府的新台灣模式！」

江啟臣說，日前早已呼籲政府比照去年開放醫療用血氧機的方式，開放民眾輸入快篩供作防疫自用，但食藥署到現在還在研議中，「難道沒有看到民眾對快篩需求孔急，市場價格居高不下？」

江啟臣指出，食藥署對於醫材商的專案輸入審驗文件，有部分准許可以用其他國家核准銷售製造替代，等於是政府承認他國的審驗結果，但民眾若自行從國外輸入或購買寄回給在台親友使用，卻還要花2千元申請，並等候食藥署1個月到2個月的審查核准後才能輸入，怒轟「政府無法提供足夠的快篩，還阻止人民自力救濟？」

江啟臣說，總統蔡英文在4月6日喊出新台灣模式，迄今已經超過1個月，本土確診個案也從破百例一路飆升到現在已超過4萬例，去年因為疫情的關係就曾開放民眾無須申請自行輸入醫用口罩、耳溫槍和血氧機等防疫物資自用，早有前例可循，卻遲不作為，質疑「福又達申請唾液快篩輸入許可只要14天，請問放寬國人自用快篩輸入還要等多久？」