以電影演員身分出道的資深藝人脫線，早年他穿吊帶西裝褲搭配圓黑框眼鏡，演出脫口秀喜劇節目爆紅，常被拿來跟西方喜劇泰斗卓別林相提並論，晚年轉行經營牧場的他，這些年經常進出醫院，昨爆出脫線在家安詳辭世，享耆壽90歲，雖後最後遺言也在社群曝光。

曾在演藝圈紅極一時的脫線，於1987年在台東縣鹿野鄉買地開設「脫線牧場」，之後逐漸淡出演藝圈，跟家人定居台東，而牧場經營一度負債，直到他改養雞並打響「脫線戰鬥雞」品牌，加上921後觀光客轉往位受災的東台灣遊玩，脫線的牧場事業才轉虧為盈，去年已經高齡89歲的他，又有新嘗試，跟兒孫一同跨界電商領域，經營直播，在鏡頭前仍展現活力模樣。

脫線於昨晚(5/9)在家失去意識，台東縣消防單位雖獲報到場為其急救，但家屬最終放棄了搶救，脫線在家人陪伴下於家中安詳離世，今凌晨(5/10)其家人在他的臉書粉專「台東脫線牧場-脫線爸」，貼出他的遺言，用123字跟大家說再見。

脫線123字遺言曝光。(翻攝自台東脫線牧場-脫線爸臉書粉專)

脫線最後一次在臉書跟大家問好，寫道：「自台語片做到網路直播，受到大家愛護疼惜，非常感恩，一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤」，表示自己受到佛祖召喚，人生舞台他先行謝幕，「這個粉絲頁會繼續與大家交流，希望大家不要忘記我喔！我的任務完成了，交棒給舅舅，堯堯了！」，跟粉絲淚喊「下台一鞠躬」。